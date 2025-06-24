Кар'єр розташований у селі Губник, що за 115 кілометрів від обласного центру. Сюди щороку приїжджають сотні туристів як з Вінниччини, так і з інших областей, розповідає 24 Канал.

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Яку водойму називають українським Байкалом

Це Губницький кар'єр, назва якого походить від найменування села, де він розташований. Історія виникнення водойми нічим не відрізняється від походження всіх інших кар'єрів. Однак краса тут справді неймовірна й вирізняється серед інших місць.

Вода має неймовірний відтінок: з одного боку здається, що вона блакитна, а з іншого – бірюзова, як на Мальдівах. Кар'єр оточений скелями, що додає місцині справжнього естетичного шарму.



Губницький кар'єр / Фото "Вінниця.info"

Сюди приїжджають мандрівники, відпочивальники, рибалки, але також це відоме місце для професійного занурення. У 2020 році Губницький кар'єр вивчали дайвери – тоді їм вдалося зануритися на 51 метр. Однак це не максимальна глибина водойми. За даними місцевого видання, глибина кар'єру – понад 100 метрів.

У селі Губник є де зупинитися, щоб відпочити на кар'єрі не один день. Туристам пропонують апартаменти в приватних садибах або на базах відпочинку.

Де розташований Губницький кар'єр: карта

Дорога до села з Вінниці займає близько двох годин. Їхати потрібно через Брацлав, а потім рухатися по окружній Ладижина. На шляху до кар'єру трапиться кілька сотень метрів ґрунтової дороги, але природа, яку ви побачите потім, цього вартує.