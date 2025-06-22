Це озеро називають Закарпатським морем, адже воно має величезну площу – більш ніж 54 гектари. А ще воно облаштоване для купання і має гарні пляжі, розповідає 24 Канал.

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Яке озеро називають Закарпатським морем

Це озеро Дідове, яке також називають Дийда чи Дідово з огляду на те, що назва села не раз змінювалася.

Колись на місці водойми був піщаний кар'єр. Після того, як видобуток піску спровокував пошкодження будинків в селі, його закрили та затопили водою. Так і утворилося озеро Дідове.

Влітку це чудова локація для пляжного відпочинку як для сім'ї з дітьми, так і для компанії друзів.



Відпочинкова зона біля озера Дідове / Фото PMG.ua

На березі озера є гарно обладнані пляжі, де пропонують різні види відпочинку та розваг. Популярною зоною, зокрема, є пляж Bora Bora. Тут пропонують покататися на катерах, "бананах" чи катамаранах, а також спуститися на водних гірках.

Поруч можна зупинитися у різних котеджах, садибах, готелях і навіть віллах. Для поціновувачів ночівлі в палатках чи кемпінгу є спеціально відведена для цього територія.

Де розташоване озеро Дідове: карта

Цьогорічний купальний сезон відкрився 13 червня. Вхід по буднях коштує 150 гривень, на вихідних – 200 гривень. Вхід для дітей до 12 років – безплатний. Оренда альтанки коштує 500 гривень.