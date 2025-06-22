Это озеро называют Закарпатским морем, ведь оно имеет огромную площадь – более чем 54 гектара. А еще оно обустроено для купания и имеет хорошие пляжи, рассказывает 24 Канал.

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Какое озеро называют Закарпатским морем

Это озеро Дедовое, которое также называют Дыйда или Дедово ввиду того, что название села не раз менялось.

Когда-то на месте водоема был песчаный карьер. После того, как добыча песка спровоцировала повреждение домов в селе, его закрыли и затопили водой. Так и образовалось озеро Дедовое.

Летом это прекрасная локация для пляжного отдыха как для семьи с детьми, так и для компании друзей.



Зона отдыха возле озера Дедово / Фото PMG.ua

На берегу озера есть хорошо оборудованные пляжи, где предлагают различные виды отдыха и развлечений. Популярной зоной, в частности, является пляж Bora Bora. Здесь предлагают покататься на катерах, "бананах" или катамаранах, а также спуститься на водных горках.

Рядом можно остановиться в различных коттеджах, усадьбах, отелях и даже виллах. Для любителей ночевки в палатках или кемпинга есть специально отведенная для этого территория.

Где расположено озеро Дедовое: карта

Нынешний купальный сезон открылся 13 июня. Вход по будням стоит 150 гривен, на выходных – 200 гривен. Вход для детей до 12 лет – бесплатный. Аренда беседки стоит 500 гривен.