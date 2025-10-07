Він розлігся біля села Петропавлівка на річці Мертвовід. 24 Канал із посиланням на UkrainaIncognita розповість про нього докладніше.

Чому варто побачити Петропавлівський каньйон, де стрімчаки торкаються неба?

Петропавлівський каньйон розташований усього за 5 кілометрів вище за течією від більш відомого Актовського каньйону. Їх часто поєднують в один, однак насправді Петропавлівський має власну унікальність і надзвичайну енергетику.

Це глибокі урвища, скелі понад 30 метрів заввишки, стрімкі кам'яні береги та мальовниче озеро, що утворилось у серці ущелини. Як зазначає Sunkissed, Петропавлівський каньйон, як і Актовський поруч, входить до складу регіонального ландшафтного парку "Гранітно-степове Побужжя".

Навколо там – дика, майже недоторкана природа. Скелі каньйону сформовані понад 60 мільйонів років тому із вулканічних та кристалічних порід Українського щита. Лише тут можна зустріти рідкісні ендемічні рослини, первоцвіти та унікальні степові трави.

У різні пори року краєвиди Петропавлівського каньйону змінюють свій настрій. Весною тут – вибух кольорів, влітку – ігри світла на кам'янистих схилах, восени – золото-багряний степ під різким вітром, а взимку – випробування суворою красою.

Петропавлівський каньйон у серці Миколаївщини / Дивіться фото ukrainian_travels

Тож ця локація – справжній рай для фотографів, любителів кемпінгу, мандрівників та навіть шукачів тиші. А ще каньйон часто обирають для скелелазіння. Природа навколо надихає, а повітря, настояне на ароматах степових трав, миттєво сприяє глибокому відпочинку.

