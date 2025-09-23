Мовиться про Тилігульський лиман. І 24 Канал із посиланням на сайт Державної екологічної інспекції України та rest.guru розповість про нього докладніше.

Чому Тилігульський лиман вважають одним із найкрасивіших і найчистіших в Україні?

Тилігульський лиман є найпрозорішим серед усіх лиманів Півдня України. Адже вода в ньому максимально прозора аж до глибини у 7 метрів.

Вода тут злегка солонувата, бо лиман сполучений з Чорним морем через вузьке гирло. Водойма відома також глибоким дном – максимальна глибина сягає близько 20 метрів.

Тилігульський лиман розкинувся посеред кам'янистих степів та трав'янистих лук. А ще знаний різноманітною флорою (понад 600 видів рослин) і фауною (різноманітні птахи, серед яких і фламінго, комахи, риба та черепахи), що робить його унікальним біотопом.

Недарма він є частиною Регіонального ландшафтного парку "Тилігульський", а той має площу у понад 8000 гектарів. До слова, у 2025 році парк відзначав своє 30-річчя.

Тилігульський лиман – незвіданий рай із прозорою водою: дивіться відео tatianali6421

Водна акваторія лиману є важливим осередком біорізноманіття Північного Причорномор'я. Але сюди можна їхати й туристам – для них тут облаштовані пляжі з пологим входом у воду, що робить лиман ідеальним і для сімейного відпочинку.

На березі працюють кілька прокатів шезлонгів і парасольок. А місцеві кафе пропонують страви регіональної кухні, зокрема морепродукти, вирощені безпосередньо в місцевій акваторії.

Які ще цікаві туристичні локації Одеської області варто відвідати?