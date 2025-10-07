Он раскинулся возле села Петропавловка на реке Мертвовод. 24 Канал исо ссылкой на UkrainaIncognita расскажет о нем подробнее.

Почему стоит увидеть Петропавловский каньон, где утесы касаются неба?

Петропавловский каньон расположен всего в 5 километрах выше по течению от более известного Актовского каньона. Их часто объединяют в один, однако на самом деле у Петропавловского есть собственная уникальность и необыкновенная энергетика.

Это глубокие обрывы, скалы более 30 метров высотой, стремительные каменные берега и живописное озеро, образовавшееся в сердце ущелья. Как отмечает Sunkissed, Петропавловский каньон, как и Актовский рядом, входит в состав регионального ландшафтного парка "Гранитно-степное Побужье".

Вокруг там – дикая, почти нетронутая природа. Скалы каньона сформированы более 60 миллионов лет назад из вулканических и кристаллических пород Украинского щита. Только здесь можно встретить редкие эндемичные растения, первоцветы и уникальные степные травы.

В разное время года пейзажи Петропавловского каньона меняют свое настроение. Весной здесь – взрыв цветов, летом – игры света на каменистых склонах, осенью – золото-багряная степь под резким ветром, а зимой – испытания суровой красотой.

Петропавловский каньон в сердце Николаевщины / Смотрите фото ukrainian_travels

Поэтому эта локация – настоящий рай для фотографов, любителей кемпинга, путешественников и даже искателей тишины. А еще каньон часто выбирают для скалолазания. Природа вокруг вдохновляет, а воздух, настоянный на ароматах степных трав, мгновенно способствует глубокому отдыху.

