Заинтересовала тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на TVP World.
Какой город Польши стал самым популярным среди туристов в 2025 году?
Краков в этом году вошел в десятку самых популярных туристических направлений в Google, поднявшись в рейтинге по сравнению с 2024-м. Город оказался на шестом месте, уступив лишь Бильбао, Дубаю, Барбадосу, Сантандеру и Ибице.
Краков зимой: смотреть видео
Краков традиционно считают одним из туристических "сокровищ" Польши. Его средневековая архитектура и уютные мощеные улицы ежегодно привлекают миллионы гостей. Главные локации расположены компактно, поэтому город удобен для прогулок.
Кроме старой части, туристов привлекает современный ритм жизни Кракова: стильные бары, кафе и культурные события. В прошлом году город посетили почти 15 миллионов путешественников, что подтверждает его статус одного из самых востребованных направлений в Польше. Вот самые известные места, что очаровывают гостей города:
Рыночная площадь (Rynek Główny). Одна из крупнейших средневековых площадей в Европе;
Вавельский замок. Символ Польши и легендарная резиденция королей, возвышающаяся над городом;
Казимеж. Исторический еврейский квартал с уникальной атмосферой и узкими улочками;
Подземный музей Рынка. Современный музей, открывающий настоящее средневековье под площадью;
Фабрика Оскара Шиндлера. Музей, рассказывающий о жизни Кракова во время Второй мировой войны;
Соляная шахта "Величка". Рядом с Краковом есть подземный город с соляными скульптурами и часовнями;
Яркая культурная жизнь. Рождественские ярмарки, фестивали, локальные традиции, уникальные краковские "рождественские кроватки", занесены в наследие ЮНЕСКО.
Как пишет GoWithGuide, Польша в целом уверенно удерживает статус одного из самых интересных туристических направлений Европы благодаря сочетанию истории, природы, архитектуры и доступных цен.
Что посетить в Польше?
Мы уже как-то рассказывали о комплексе Королевские Лазенки в Варшаве, отличающийся своей уникальной архитектурой, известной не только в Польше, а и во всей Европе. Центральное место занимает Дворец на Воде, рядом с которым расположен исторический амфитеатр.
Также откройте для себя музей Второй мировой войны в Гданьске, поражающий своими масштабами, которые не обойдешь и за полдня. Экскурсия по выставке оставляет очень большие впечатления, ведь здесь можно увидеть вагон, который использовался для транспортировки евреев в концентрационные лагеря.