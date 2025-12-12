Заинтересовала тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на TVP World.

Смотрите также Цены приятно удивят: 5 самых бюджетных городов Европы для путешествия этой зимой

Какой город Польши стал самым популярным среди туристов в 2025 году?

Краков в этом году вошел в десятку самых популярных туристических направлений в Google, поднявшись в рейтинге по сравнению с 2024-м. Город оказался на шестом месте, уступив лишь Бильбао, Дубаю, Барбадосу, Сантандеру и Ибице.

Краков зимой: смотреть видео

Краков традиционно считают одним из туристических "сокровищ" Польши. Его средневековая архитектура и уютные мощеные улицы ежегодно привлекают миллионы гостей. Главные локации расположены компактно, поэтому город удобен для прогулок.

Кроме старой части, туристов привлекает современный ритм жизни Кракова: стильные бары, кафе и культурные события. В прошлом году город посетили почти 15 миллионов путешественников, что подтверждает его статус одного из самых востребованных направлений в Польше. Вот самые известные места, что очаровывают гостей города:

Рыночная площадь (Rynek Główny). Одна из крупнейших средневековых площадей в Европе;

Вавельский замок. Символ Польши и легендарная резиденция королей, возвышающаяся над городом;

Казимеж. Исторический еврейский квартал с уникальной атмосферой и узкими улочками;

Подземный музей Рынка. Современный музей, открывающий настоящее средневековье под площадью;

Фабрика Оскара Шиндлера. Музей, рассказывающий о жизни Кракова во время Второй мировой войны;

Соляная шахта "Величка". Рядом с Краковом есть подземный город с соляными скульптурами и часовнями;

Яркая культурная жизнь. Рождественские ярмарки, фестивали, локальные традиции, уникальные краковские "рождественские кроватки", занесены в наследие ЮНЕСКО.

Смотрите также Здесь дешевле, чем в Берлине: недооцененный среди туристов город, в который сложно не влюбиться

Как пишет GoWithGuide, Польша в целом уверенно удерживает статус одного из самых интересных туристических направлений Европы благодаря сочетанию истории, природы, архитектуры и доступных цен.

Что посетить в Польше?