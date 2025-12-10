Заинтересовала локация? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Daily Mail.

Что посетить, если надоел Берлин?

Всего в 25 минутах езды на поезде от Берлина расположен Потсдам – это пригородный город с величественными дворцами, парками и богатым прусским наследием. Почти окружен рекой Гавел и озерами, он похож на остров, соединенный небольшими мостами.

Улочки Потсдама / фото TripAdvisori

Столица Бранденбурга (федеральная земля Германии) славится наибольшим количеством дворцов на душу населения и местом съемки первого немого фильма в 1912 году. Культурный ландшафт Потсдама признан ЮНЕСКО и включает более 500 гектаров парков и 150 зданий.

Что важно, жизнь в Потсдаме дешевле дешевле, чем в Берлине или Мюнхене: то же местное пиво стоит 3,50 – 6 евро, 5 – 10 евро транспорт, 15 – 25 евро питание и 10 – 20 евро входные билеты и развлечения. Средняя стоимость проживания в отеле или апартаментах составляет около 70 – 120 евро за ночь в зависимости от уровня комфорта и сезона.

TripAdvisor рекомендует посетить несколько обязательных мест, если вы планируете путешествие в Потсдам:

Дворец Сан-Суси – роскошный дворец Фридриха Великого 18 века, окруженный величественным парком площадью 600 акров.

Парк Сан-Суси – большой садово-парковый комплекс вокруг дворца, известный своей красотой.

Райский сад Потсдама – исторический сад с красивой архитектурой и ландшафтным дизайном.

Новый дворец (Neues Palais) ) – историческое здание с аудиогидом для посетителей, пример дворцовой архитектуры 18 века.

Голландский квартал – район Потсдама с уникальной голландской архитектурой 18 века.

