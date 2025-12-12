Заинтересовала тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на BBC.

Какие направления достойны внимания туристов в 2026 году?

В 2026 году туристы смогут посетить самые разнообразные уголки мира. Эксперты BBC Travel выбрали места, которые сочетают невероятные пейзажи, культурные открытия и экологически ответственный туризм. Эти направления предлагают новые впечатления и безопасный отдых для путешественников всех категорий.

Где путешествовать в 2026 году / фото Canva

Топ-20 направлений для путешествий в 2026 году:

Абу-Даби, ОАЭ Алжир; Долина Колчагуа, Чили; Раротонга, Острова Кука; Коста-Рика; Гебридские острова, Шотландия; Исикава, Япония; Острова Комодо, Индонезия; Лорето, Мексика; Бока-Чика, Доминиканская Республика; Слокаанская долина, Канада; Улуру, Австралия; Монтевидео, Уругвай; Гимарайнш, Португалия; Самбуру, Кения; Филадельфия, США; Финский Оулу; Орегонское побережье, США; Пномпень, Камбоджа; Черногория;

Как правильно выбрать страну для путешествий?

Туристы поделились своими советами на платформе Quora, как выбрать лучшую страну для путешествий. Выбор места отдыха очень личный. Каждый проводит время по-своему: кто-то любит активности, как дартс, стрельба или боулинг, а потом отдыхать на пляже или у бассейна. Другие, любят исследовать историю и культуру, бродить по городу, открывать скрытые места и местные закусочные.

Главный совет: выбирайте место, исходя из того, что вы хотите делать, читайте отзывы тех, кто уже посещал, и привлекайте семью к совместным веселым приключениям;

Расстояние: длинные и дорогие рейсы планируются на несколько дней, короткие на выходные;

Стоимость жизни: страну выбирают в соответствии с бюджетом, ища места, где деньги тратятся эффективно;

Еда: важно, чтобы были доступны варианты в соответствии с вашими предпочтениями.

Куда еще планировать путешествие в 2026 году?