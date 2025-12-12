back button
Travel Европа и мир Завораживает не только видами: почему Золотой мост во Вьетнаме стоит посетить хотя бы раз в жизни
Завораживает не только видами: почему Золотой мост во Вьетнаме стоит посетить хотя бы раз в жизни

Милена Бордакова
Основные тезисы
  • Популярная тревел-блогер Эми Джонс посетила Золотой мост во Вьетнаме и описала его как невероятный благодаря золотой структуре и гигантским скульптурным рукам.
  • Несмотря на страх высоты во время подъема по канатной дороге, красота и панорамы Золотого моста полностью компенсировали ее волнения.
Самый красивый мост в мире: что ожидать туристам
Самый красивый мост в мире: что ожидать туристам / Коллаж 24 Канала

Возможно, вы раньше видели фотографии этого моста и думали, что это работа ИИ, однако это настоящая локация во Вьетнаме. Одна тревел-блогерша поделилась своими впечатлениями от посещения этого захватывающего места.

Что вас удивит, если вы посетите Золотой мост во Вьетнаме?

Популярная тревел-блогер Эми Джонс поделилась своими впечатлениями от посещения Золотого моста во Вьетнаме, расположенного на курорте Ба-На-Хиллз вблизи Дананга. По ее словам, мост производит невероятное впечатление благодаря своей золотой структуре и гигантским скульптурным рукам, которые будто держат его высоко в небе.

Как выглядит Золотой мост: смотреть видео

В то же время блогер призналась, что подъем на мост стал для нее настоящим испытанием. Канатная дорога, которой добираются до вершины, оказалась узкой, неустойчивой и немного шаталась под порывами ветра. Эми отметила, что страх высоты во время подъема был очень сильным, и она едва могла смотреть в окно кабины.

Несмотря на волнение и нервное ожидание, блогер подчеркнула, что красота Золотого моста полностью компенсировала страх: обзор с высоты, панорамы зеленых холмов и облаков, окутывающих мост, создают впечатление сказочной прогулки над землей. Эми также отметила огромное количество туристов, из-за которого иногда трудно сделать снимки, но это не уменьшало общего восхищения местом.

Какой адрес, цена и график работы?

Золотой мост расположен на курорте Sun World Ba Na Hills на вершине горы Ба На в деревне Ан Сон, коммуне Хоа Нинь, городе Дананг, пишет Vietnam Airlines.

  • Часы работы: ежедневно с 8:00 до 22:00.

  • Цены на билеты: канатная дорога (в обе стороны): взрослый: 36 долларов; ребенок: 28 долларов. Комбо (канатная дорога + обед "шведский стол": взрослый: 47 долларов; ребенок: 36 долларов.

Что еще посетить во Вьетанме?

  • Также откройте для себя самую длинную канатную дорогу в мире, и она тоже расположена во Вьетнаме. Длина дороги 7,9 километров, высота самой высокой опоры 174 метра, 69 кабин вмещают до 30 человек и перевозят до 3500 пассажиров в час. Поездка длится около 15 – 20 минут со скоростью до 30 километров в час.