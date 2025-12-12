Завораживает не только видами: почему Золотой мост во Вьетнаме стоит посетить хотя бы раз в жизни

Интересная локация? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Express.

Что вас удивит, если вы посетите Золотой мост во Вьетнаме?

Популярная тревел-блогер Эми Джонс поделилась своими впечатлениями от посещения Золотого моста во Вьетнаме, расположенного на курорте Ба-На-Хиллз вблизи Дананга. По ее словам, мост производит невероятное впечатление благодаря своей золотой структуре и гигантским скульптурным рукам, которые будто держат его высоко в небе.

Как выглядит Золотой мост: смотреть видео

В то же время блогер призналась, что подъем на мост стал для нее настоящим испытанием. Канатная дорога, которой добираются до вершины, оказалась узкой, неустойчивой и немного шаталась под порывами ветра. Эми отметила, что страх высоты во время подъема был очень сильным, и она едва могла смотреть в окно кабины.

Несмотря на волнение и нервное ожидание, блогер подчеркнула, что красота Золотого моста полностью компенсировала страх: обзор с высоты, панорамы зеленых холмов и облаков, окутывающих мост, создают впечатление сказочной прогулки над землей. Эми также отметила огромное количество туристов, из-за которого иногда трудно сделать снимки, но это не уменьшало общего восхищения местом.

Какой адрес, цена и график работы?

Золотой мост расположен на курорте Sun World Ba Na Hills на вершине горы Ба На в деревне Ан Сон, коммуне Хоа Нинь, городе Дананг, пишет Vietnam Airlines.

Часы работы: ежедневно с 8:00 до 22:00.

Цены на билеты: канатная дорога (в обе стороны): взрослый: 36 долларов; ребенок: 28 долларов. Комбо (канатная дорога + обед "шведский стол": взрослый: 47 долларов; ребенок: 36 долларов.

Что еще посетить во Вьетанме?

А вы знали, что Ханой во Вьетнаме возглавил рейтинг для соло-путешествий? Он является популярным благодаря высокому уровню безопасности, низким ценам, комфортной зимней погоде и удобному общественному транспорту.