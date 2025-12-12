Завораживает не только видами: почему Золотой мост во Вьетнаме стоит посетить хотя бы раз в жизни

Интересная локация? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Express.
Смотрите также Миллионы туристов ежегодно: какой польский город самый популярный и почему вам стоит туда поехать
Что вас удивит, если вы посетите Золотой мост во Вьетнаме?
Популярная тревел-блогер Эми Джонс поделилась своими впечатлениями от посещения Золотого моста во Вьетнаме, расположенного на курорте Ба-На-Хиллз вблизи Дананга. По ее словам, мост производит невероятное впечатление благодаря своей золотой структуре и гигантским скульптурным рукам, которые будто держат его высоко в небе.
Как выглядит Золотой мост: смотреть видео
В то же время блогер призналась, что подъем на мост стал для нее настоящим испытанием. Канатная дорога, которой добираются до вершины, оказалась узкой, неустойчивой и немного шаталась под порывами ветра. Эми отметила, что страх высоты во время подъема был очень сильным, и она едва могла смотреть в окно кабины.
Несмотря на волнение и нервное ожидание, блогер подчеркнула, что красота Золотого моста полностью компенсировала страх: обзор с высоты, панорамы зеленых холмов и облаков, окутывающих мост, создают впечатление сказочной прогулки над землей. Эми также отметила огромное количество туристов, из-за которого иногда трудно сделать снимки, но это не уменьшало общего восхищения местом.
Смотрите также Забудьте о Саграде: вот небанальное и непопсовое творение Гауди, где почти нет туристов
Какой адрес, цена и график работы?
Золотой мост расположен на курорте Sun World Ba Na Hills на вершине горы Ба На в деревне Ан Сон, коммуне Хоа Нинь, городе Дананг, пишет Vietnam Airlines.
Часы работы: ежедневно с 8:00 до 22:00.
Цены на билеты: канатная дорога (в обе стороны): взрослый: 36 долларов; ребенок: 28 долларов. Комбо (канатная дорога + обед "шведский стол": взрослый: 47 долларов; ребенок: 36 долларов.
Что еще посетить во Вьетанме?
А вы знали, что Ханой во Вьетнаме возглавил рейтинг для соло-путешествий? Он является популярным благодаря высокому уровню безопасности, низким ценам, комфортной зимней погоде и удобному общественному транспорту.
Также откройте для себя самую длинную канатную дорогу в мире, и она тоже расположена во Вьетнаме. Длина дороги 7,9 километров, высота самой высокой опоры 174 метра, 69 кабин вмещают до 30 человек и перевозят до 3500 пассажиров в час. Поездка длится около 15 – 20 минут со скоростью до 30 километров в час.