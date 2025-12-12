Зачаровує не лише краєвидами: чому Золотий міст у В'єтнамі варто відвідати бодай раз у житті

Цікава локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Дивіться також Мільйони туристів щороку: яке польське місто найпопулярніше і чому вам варто туди поїхати

Що вас здивує, якщо ви відвідаєте Золотий міст у В'єтнамі?

Популярна тревел-блогерка Емі Джонс поділилася своїми враженнями від відвідування Золотого мосту у В'єтнамі, розташованого на курорті Ба-На-Хіллз поблизу Дананга. За її словами, міст справляє неймовірне враження завдяки своїй золотій структурі та гігантським скульптурним рукам, які ніби тримають його високо в небі.

Як виглядає Золотий міст: дивитись відео

Водночас блогерка зізналася, що підйом на міст став для неї справжнім випробуванням. Канатна дорога, якою добираються до вершини, виявилася вузькою, нестійкою і трохи хиталася під поривами вітру. Емі зазначила, що страх висоти під час підйому був дуже сильним, і вона ледве могла дивитися у вікно кабіни.

Попри хвилювання та нервове очікування, блогерка підкреслила, що краса Золотого мосту повністю компенсувала страх: огляд із висоти, панорами зелених пагорбів і хмар, що огортають міст, створюють враження казкової прогулянки над землею. Емі також відзначила величезну кількість туристів, через яку іноді важко зробити знімки, але це не зменшувало загального захоплення місцем.

Дивіться також Забудьте про Саграду: ось небанальне та непопсове творіння Гауді, де майже нема туристів

Яка адреса, ціна та графік роботи?

Золотий міст розташований на курорті Sun World Ba Na Hills на вершині гори Ба На в селі Ан Сон, комуні Хоа Нінь, місті Дананг, пише Vietnam Airlines.

Години роботи: щодня з 8:00 до 22:00.

Ціни на квитки: канатна дорога (в обидві сторони): дорослий: 36 доларів; дитина: 28 доларів. Комбо (канатна дорога + обід "шведський стіл": дорослий: 47 доларів; дитина: 36 доларів.

Що ще відвідати у В'єтанмі?

А ви знали, що Ханой у В'єтнамі очолив рейтинг для соло-подорожей? Він є популярним завдяки високому рівню безпеки, низьким цінам, комфортній зимовій погоді та зручному громадському транспорту.