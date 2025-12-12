Американка Ребека Дерляйн в лютому 2025 року разом з чоловіком відправилася у круїз з Барселони до Риму, дорогою зупиняючись у популярних європейських морських курортах. Своїми враженнями вона поділилася з Business Insider, інформує 24 Канал.

Яким є круїз Середземним морем взимку?

Ребека не вперше була у круїзі. Влітку вона вже плавала Європою і була дещо розчарована великою кількістю туристів у містах, портах і на пляжах, а також сильною спекою. Саме тому американка вирішила спробувати новий досвід – восьмиденний маршрут зимовим узбережжям Європи. Лайнер робив зупинки в Ніцці, Генуї та Ліворно – портовому місті, звідки стартують екскурсії до Флоренції, Пізи та Лукки.

Після тижня, проведеного, щоб побачити ці культові місця в зовсім новому світлі, я повернулася додому з переконанням, що зима – це найкращий час для круїзу Середземним морем,

– сказала Ребека.

Замість того щоб пробиратися крізь натовпи туристів у Барселоні, шукати вільні сантиметри для свого рушника на пляжі Ніцци чи годинами стояти в черзі у Ватикані, мандрівниця просто насолоджувалася цими місцями. Ребеці здавалося, що все Середземноморя належить лише їй.

Під час підйому в мальовниче середньовічне село Ез на французькому узбережжі, американка не побачила дорогою жодної людини, хоча влітку це місце переповнюють туристи. У Флоренції біля знаменитої статуї Давида Мікеланджело стояло не більше як 20 людей, а квитки до Колізею у Римі мандрівниця купила всього за 15 хвилин.

Популярні європейські міста відкрилися для неї по-новому, нарешті американка змогла побачити їх справжніми і насолодитися прогулянками без поспіху.

Ми почувалися VIP-персонами з особливим доступом до найкращого в регіоні. Це було зовсім інакше, ніж у літні місяці, коли нам доводилося чекати годинами, щоб лише підійти до визначної пам'ятки,

– пояснила мандрівниця.

До речі, ще однією перевагою зимового круїзу є його ціна, яка значно дешевша, аніж влітку. На фейсбук-сторінці "Круїзи для українців" зазначили, що влітку ціни за каюту стартують від 200 євро за ніч, а взимку – від 100 євро.

Чи є мінуси зимового круїзу?

На жаль, без мінусів не обійтися. Хоч туристка уникла виснажливої спеки, та добряче змерзла. Вранці стовпчики термометрів часто показували всього +4 градуси, а в обід підіймалися до +10 градусів. Про відпочинок на палубі лайнера подружжя мусило забути й більше часу проводити всередині.

Тим, хто любить купатися у басейнах і засмагати на палубі, зимовий круїз може не сподобалися. Однак для Ребеки плюси круїзу значно перевищили мінуси.

Що треба знати про подорож круїзним лайнером?

