Американка Ребекка Дерляйн в феврале 2025 года вместе с мужем отправилась в круиз из Барселоны в Рим, по дороге останавливаясь в популярных европейских морских курортах. Своими впечатлениями она поделилась с Business Insider, информирует 24 Канал.

Читайте также Цены приятно удивят: 5 самых бюджетных городов Европы для путешествия этой зимой

Каков круиз по Средиземному морю зимой?

Ребекка не впервые была в круизе. Летом она уже плавала по Европе и была несколько разочарована большим количеством туристов в городах, портах и на пляжах, а также сильной жарой. Именно поэтому американка решила попробовать новый опыт – восьмидневный маршрут по зимнему побережью Европы. Лайнер делал остановки в Ницце, Генуе и Ливорно – портовом городе, откуда стартуют экскурсии во Флоренцию, Пизу и Лукку.

После недели, проведенной, чтобы увидеть эти культовые места в совершенно новом свете, я вернулась домой с убеждением, что зима – это лучшее время для круиза по Средиземному морю,

– сказала Ребекка.

Вместо того чтобы пробираться сквозь толпы туристов в Барселоне, искать свободные сантиметры для своего полотенца на пляже Ниццы или часами стоять в очереди в Ватикане, путешественница просто наслаждалась этими местами. Ребекке казалось, что все Средиземноморье принадлежит только ей.

Во время подъема в живописную средневековую деревню Эз на французском побережье, американка не увидела по дороге ни одного человека, хотя летом это место переполняют туристы. Во Флоренции у знаменитой статуи Давида Микеланджело стояло не более 20 человек, а билеты в Колизей в Риме путешественница купила всего за 15 минут.

Популярные европейские города открылись для нее по-новому, наконец американка смогла увидеть их настоящими и насладиться прогулками без спешки.

Мы чувствовали себя VIP-персонами с особым доступом к лучшему в регионе. Это было совсем иначе, чем в летние месяцы, когда нам приходилось ждать часами, чтобы только подойти к достопримечательности,

– объяснила путешественница.

Кстати, еще одним преимуществом зимнего круиза является его цена, которая значительно дешевле, чем летом. На фейсбук-странице "Круизы для украинцев" отметили, что летом цены за каюту стартуют от 200 евро за ночь, а зимой – от 100 евро.

Есть ли минусы зимнего круиза?

К сожалению, без минусов не обойтись. Хотя туристка избежала изнурительной жары, и сильно замерзла. Утром столбики термометров часто показывали всего +4 градуса, а в обед поднимались до +10 градусов. Об отдыхе на палубе лайнера супруги должны были забыть и больше времени проводить внутри.

Тем, кто любит купаться в бассейнах и загорать на палубе, зимний круиз может не понравиться. Однако для Ребекки плюсы круиза значительно превысили минусы.

Что нужно знать о путешествии круизным лайнером?

Ранее мы рассказывали о 4 важных нюанса, которые стоит знать всем, кто собрался в круиз. Вот несколько из них: