Такое требование касается граждан стран, с которыми у США действует безвизовый режим. Сейчас это лишь предложение, которое могут воплотить в реальность. Соответствующий документ подготовила Таможенно-пограничная служба США. Об этом сообщает 24 Канал.

Читайте также Цены приятно удивят: 5 самых бюджетных городов Европы для путешествия этой зимой

Введут ли в США проверку соцсетей туристов?

В США хотят получать от туристов историю соцсетей за 5 лет, электронных адресов за 10 лет и номера телефонов и адреса членов семьи. Это касается граждан 42 стран, среди которых есть государства Евросоюза, Великобритания, Израиль, Австралия и т.д., которые пользуются системой электронной авторизации поездок ESTA. Именно она и должна претерпеть большие изменения.

Такую инициативу обосновывают национальной безопасностью. Ее разработали во исполнение указа Дональда Трампа о запрете въезда иностранцам, которые могут представлять угрозу национальной или общественной безопасности. Государственные органы считают, что проверка соцсетей поможет выявить потенциальные риски.

Заметим, что сейчас туристы, которые заполняют анкету на ESTA, предоставляют только основную информацию о себе. Находиться в США без визы они могут до 90 дней.

Обратите внимание! В мае этого года Госдеп США уже ввел обязательную проверку социальных сетей для тех, кто подаётся на американскую визу.

Что говорят критики инициативы?

По данным CBS News в США уже раскритиковали эту инициативу. Мол, предоставление большого количества личных данных может отпугнуть туристов и нанести ущерб туристической отрасли страны. Особенно это актуально для периода проведения крупных международных событий, например чемпионата мира по футболу.

Сейчас эти изменения должны пройти внутренние процедуры. Кроме того, создание механизмов сбора и хранения новых данных потребует технических решений и времени.

Куда поехать в США?

Тревел-журналист из Великобритании Джонатан Томпсон 10 лет живет в США. За это время он посетил все американские штаты и поделился самыми атмосферными и интересными местами, которые видел в этой стране. О некоторых из этих городов вы могли даже никогда не слышать, но они точно вас приятно удивят.