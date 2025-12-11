Заинтересовали локации? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на The Sun.

Какие теплые направления будут лучшие для отдыха в феврале?

Даже, если вам нравятся прохладные утра и немного снега, трудно отказаться от мечты о солнечном отпуске во время зимы. Можно поехать на семейный отдых или просто убежать от холода в более теплые края. Среди самых интересных направлений для февраля есть:

Агадир, Марокко – средняя температура 21 градус, золотые пляжи, серфинг, исторические руины и разнообразные рынки;

– средняя температура 21 градус, золотые пляжи, серфинг, исторические руины и разнообразные рынки; Орландо, Флорида – 24 градуса, тематические парки, отличное время для посещения без больших очередей;

– 24 градуса, тематические парки, отличное время для посещения без больших очередей; Гран-Канария, Испания – 21 градус, более 80 пляжей, пешие прогулки, экскурсии на лодке;

– 21 градус, более 80 пляжей, пешие прогулки, экскурсии на лодке; Кабо-Верде – 25 градусов, теплые острова с белыми пляжами, серфинг и карнавал в феврале серфинг и карнавал в феврале;

– 25 градусов, теплые острова с белыми пляжами, серфинг и карнавал в феврале серфинг и карнавал в феврале; Мальта – 16–20 градусов, древние цитадели, мало туристов, бюджетные рейсы;

– 16–20 градусов, древние цитадели, мало туристов, бюджетные рейсы; Кейптаун, Южная Африка – 27 градусов, сухой сезон, художественные фестивали и карнавалы;

– 27 градусов, сухой сезон, художественные фестивали и карнавалы; Дубай, ОАЭ – 26 градусов, комфортная погода, пустынное сафари, аквапарки и роскошные курорты;

– 26 градусов, комфортная погода, пустынное сафари, аквапарки и роскошные курорты; Гамбия – 32 градуса, пляжи, саванны и доступность для туристов;

– 32 градуса, пляжи, саванны и доступность для туристов; Валенсия, Испания – 16 градусов, мягкий климат, пляжи и интересные активности для семей.

Где отдыхать у моря в феврале / фото Canva

Также на платформе Reddit туристы поделились своим опытом отдыха на Фуэртевентуре: они провели там неделю в феврале, отметили комфортную теплую температуру, которая позволяла купаться ежедневно, и советуют брать в аренду автомобиль, чтобы ежедневно исследовать новые пляжи в зависимости от направления ветра.

Фуэртевентура считается самым солнечным и самым теплым островом Канарских островов в зимний период. Или же, советуют обратить внимание на Канарские острова, а также острова Индийского океана: Сейшелы, Маврикий и Реюньон.

