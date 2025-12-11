Заинтересовали локации? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на The Sun.
Смотрите также Не спешите паковать чемоданы: вот почему отпуск на Мальте зимой станет настоящим провалом
Какие теплые направления будут лучшие для отдыха в феврале?
Даже, если вам нравятся прохладные утра и немного снега, трудно отказаться от мечты о солнечном отпуске во время зимы. Можно поехать на семейный отдых или просто убежать от холода в более теплые края. Среди самых интересных направлений для февраля есть:
- Агадир, Марокко – средняя температура 21 градус, золотые пляжи, серфинг, исторические руины и разнообразные рынки;
- Орландо, Флорида – 24 градуса, тематические парки, отличное время для посещения без больших очередей;
- Гран-Канария, Испания – 21 градус, более 80 пляжей, пешие прогулки, экскурсии на лодке;
- Кабо-Верде – 25 градусов, теплые острова с белыми пляжами, серфинг и карнавал в феврале серфинг и карнавал в феврале;
- Мальта – 16–20 градусов, древние цитадели, мало туристов, бюджетные рейсы;
- Кейптаун, Южная Африка – 27 градусов, сухой сезон, художественные фестивали и карнавалы;
- Дубай, ОАЭ – 26 градусов, комфортная погода, пустынное сафари, аквапарки и роскошные курорты;
- Гамбия – 32 градуса, пляжи, саванны и доступность для туристов;
- Валенсия, Испания – 16 градусов, мягкий климат, пляжи и интересные активности для семей.
Где отдыхать у моря в феврале / фото Canva
Смотрите также Отдых на любой вкус: скрытая жемчужина Европы как для семей, так и для активных туристов
Также на платформе Reddit туристы поделились своим опытом отдыха на Фуэртевентуре: они провели там неделю в феврале, отметили комфортную теплую температуру, которая позволяла купаться ежедневно, и советуют брать в аренду автомобиль, чтобы ежедневно исследовать новые пляжи в зависимости от направления ветра.
Фуэртевентура считается самым солнечным и самым теплым островом Канарских островов в зимний период. Или же, советуют обратить внимание на Канарские острова, а также острова Индийского океана: Сейшелы, Маврикий и Реюньон.
Куда планировать путешествие в 2026 году?
Мы уже подробно рассказывали о топ стран для путешествий в 2026 году. Например, Япония известна своей бурной ночной жизнью в Токио и старинным наследием Киото, а Окинава – это островной рай с голубыми водами, белым песком и джунглями Ириомоте.
Также есть места, где хочет отдыхать весь мир! Как вот, Лихтенштейн, привлекающий сказочными горными пейзажами, а Франкфурт, как новая альтернатива популярным немецким городам, а также озера Сент-Эндрюс в Кенте, известные своими бирюзовыми водами и активным отдыхом.