Самые удобные же – это прежде всего те, куда можно доехать поездом или машиной за несколько часов. И 24 Канал расскажет о них подробнее.

Где найти самые интересные термальные курорты рядом с Украиной?

Miskolctapolca Cave Bath в Венгрии. Термальный комплекс, известный купанием непосредственно в природных известняковых пещерах. Вода температурой здесь около 29 – 30 градусов, она наполняет залы с акустическими "купольными" потолками, водопадами и джакузи, пишет miskolc.hu. Есть и открытые термальные бассейны в парке рядом, так что это полноценный spa-городок.

Miskolctapolca Cave Bath: смотрите видео VisitHungary

Если уже посетили Венгрию, то обратите внимание еще на Hajdúszoboszló и Egerszalók. Это один из крупнейших термальных комплексов страны – с аквапарком, волновыми бассейнами и "соляными террасами", что на вид напоминают Памуккале, пишет egerszalok.hu.

Egerszalók: смотрите видео NovitAsari_UK

А как насчет Словакии? Среди 22 термальных курортов страны особенно популярны Bešeňová с термальными бассейнами под открытым небом и spa-комплекс Aphrodite в Rajecké Teplice с неоклассическими павильонами и теплыми бассейнами среди гор, пишет spa.sk. Для украинцев это одно из самых удобных направлений с сочетанием гор и воды.

Rajecké Teplice: смотрите видео richardjanik5934

И, наконец, в Румынии – есть Băile Felix возле Оради, крупнейший термальный курорт страны, известный бассейнами с водой до 34 – 35 градусов и современной spa-инфраструктурой. А Băile Herculane считают одним из древнейших европейских термальных курортов, известным еще с римских времен, пишет herculaneproject.ro.

Băile Herculane: смотрите видео petrisordavis

А какие термальные курорты особенно популярны в Украине?