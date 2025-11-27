Если вас заинтересовала тема, то оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Express.
Почему именно Ханой стал лучшим направлением для соло-путешественников?
Эксперты проанализировали 36 стран по ключевым критериям: от безопасности до стоимости жизни, и выяснили, что Вьетнам, а именно Ханой, стал лучшим местом для тех, кто путешествует самостоятельно.
Атмосфера города: смотреть видео
1. Высокий уровень безопасности
Ханой входит в число самых безопасных городов Азии для туристов, особенно тех, кто путешествует сам. В центральных районах комфортно передвигаться как днем, так и ночью, а уровень преступности в туристических зонах остается низким. Это делает город идеальным вариантом для первой соло-поездки.
2. Очень низкие цены
В Ханое расходы минимальны: дешевое жилье, кухня и даже напитки, которые в среднем стоят около 71 пенса. Путешественники могут позволить себе более долгое пребывание без серьезных затрат, что особенно актуально для поездок в одиночку.
3. Комфортная зимняя погода
В зимние месяцы температура в Ханое держится на уровне примерно +23 градусов. Это означает теплую, приятную погоду без сильных дождей или холодов, что позволяет исследовать город в любой сезон.
4. Удобный общественный транспорт
В городе хорошо развиты автобусные маршруты, метро и дешевые сервисы для поездок, включая мототакси. Это дает возможность легко передвигаться, не тратя много средств на транспорт, и без проблем добираться до всех туристических точек.
5. Улучшенный уровень английского языка
В туристических районах Ханоя многие местные хорошо владеют английским. В кафе, хостелах, отелях и экскурсионных агентствах легко объясниться, что снимает языковой барьер для соло-путешественников.
6. Приветливые и гостеприимные местные жители
Вьетнамцы известны своей доброжелательностью и готовностью помочь. Путешественники часто отмечают, что в Ханое очень легко знакомиться с людьми, получать советы или просто чувствовать себя желанным гостем.
Что стоит знать туристам перед поездкой в Ханой?
Ссылаясь на Get Your Guide, мы советуем ознакомиться со следующими правилами, чтобы ваша поездка была еще более комфортной:
- Летом в Ханое может быть жарко и влажно, поэтому не забывайте пить воду: бутылки легко купить в магазинах, ведь водопроводная вода непригодна для питья.
- В сезон дождей (май – октябрь) носите зонтик или легкую дождевую куртку из-за внезапных ливней.
- Популярные места, как озеро Хоан Кьом, лучше посещать рано утром, чтобы избежать толпы.
- Имейте при себе немного наличных, ведь мелкие магазины и уличные торговцы часто не принимают карточки.
Что посетить во Вьетнаме?
Мы уже рассказывали о золотой мост во Вьетнаме, который поразил каждого туриста, который его увидел. Он привлекает внимание своими потрясающими панорамными видами на окружающие долины, холмы и леса, а вдоль дорожки на мосту высажены цветы лобелии.
Также откройте для себя самую длинную канатную дорогу в мире, и она тоже расположена во Вьетнаме. Длина дороги 7,9 километров, высота самой высокой опоры 174 метра, 69 кабин вмещают до 30 человек и перевозят до 3500 пассажиров в час. Поездка длится около 15 – 20 минут со скоростью до 30 километров в час.