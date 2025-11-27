Если вас заинтересовала тема, то оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Express.

Смотрите также Малоизвестный рай с песчаными пляжами: что известно об отдаленном уголке Канарских островов

Почему именно Ханой стал лучшим направлением для соло-путешественников?

Эксперты проанализировали 36 стран по ключевым критериям: от безопасности до стоимости жизни, и выяснили, что Вьетнам, а именно Ханой, стал лучшим местом для тех, кто путешествует самостоятельно.

Атмосфера города: смотреть видео

1. Высокий уровень безопасности

Ханой входит в число самых безопасных городов Азии для туристов, особенно тех, кто путешествует сам. В центральных районах комфортно передвигаться как днем, так и ночью, а уровень преступности в туристических зонах остается низким. Это делает город идеальным вариантом для первой соло-поездки.

2. Очень низкие цены

В Ханое расходы минимальны: дешевое жилье, кухня и даже напитки, которые в среднем стоят около 71 пенса. Путешественники могут позволить себе более долгое пребывание без серьезных затрат, что особенно актуально для поездок в одиночку.

3. Комфортная зимняя погода

В зимние месяцы температура в Ханое держится на уровне примерно +23 градусов. Это означает теплую, приятную погоду без сильных дождей или холодов, что позволяет исследовать город в любой сезон.

4. Удобный общественный транспорт

В городе хорошо развиты автобусные маршруты, метро и дешевые сервисы для поездок, включая мототакси. Это дает возможность легко передвигаться, не тратя много средств на транспорт, и без проблем добираться до всех туристических точек.

5. Улучшенный уровень английского языка

В туристических районах Ханоя многие местные хорошо владеют английским. В кафе, хостелах, отелях и экскурсионных агентствах легко объясниться, что снимает языковой барьер для соло-путешественников.

6. Приветливые и гостеприимные местные жители

Вьетнамцы известны своей доброжелательностью и готовностью помочь. Путешественники часто отмечают, что в Ханое очень легко знакомиться с людьми, получать советы или просто чувствовать себя желанным гостем.

Что стоит знать туристам перед поездкой в Ханой?

Ссылаясь на Get Your Guide, мы советуем ознакомиться со следующими правилами, чтобы ваша поездка была еще более комфортной:

Летом в Ханое может быть жарко и влажно, поэтому не забывайте пить воду: бутылки легко купить в магазинах, ведь водопроводная вода непригодна для питья.

В сезон дождей (май – октябрь) носите зонтик или легкую дождевую куртку из-за внезапных ливней.

Популярные места, как озеро Хоан Кьом, лучше посещать рано утром, чтобы избежать толпы.

Имейте при себе немного наличных, ведь мелкие магазины и уличные торговцы часто не принимают карточки.

Что посетить во Вьетнаме?