Як добратися до Палермо

Лоукостери відкривають нові маршрути з України в європейські міста. Чи не найбільше напрямків в Італію. Рим, Неаполь, Мілан, Турин. Віднедавна з України за невеликі гроші можна полетіти на Сицилію – найбільший острів у Середземному морі.

Варте уваги Затишна Італія з видом на Альпи: що подивитися у Турині

Окрім Катаньї, українці прямим рейсом зі Львова можуть добратися у Палермо. Рейси здійснює авіакомпанія Ryanair. Найдешевші квитки традиційно не в курортний сезон – осінь – весна.

Та навіть восени Палермо й Сицилія загалом – приємне місце для відпочинку.



La Cala в Палермо / Фото Михайла Геми

Забігаючи наперед, розповім, як добратися з аеропорту Палермо в центр міста. Найдешевший та найпростіший спосіб – це автобус.

Квиток коштує 6 євро. Його можна придбати тільки в касі терміналу аеропорту готівкою або банківською карткою. Дорогою до центру автобус робить декілька зупинок.

Також з аеропорту їде поїзд і таксі. Вартість квитка на поїзд майже 6 євро, але час у дорозі складає більше, аніж автобусом. Окрім звичайного таксі, з аеропорту є можливість взяти taxi-sharing за 8 євро. Однак доведеться чекати, коли автомобіль заповниться попутниками.

Шок, прийняття – любов

Саме такими словами свій емоційний стан описав мій колега, коли ми пробули в Палермо декілька днів. Сицилія вразила ще в літаку, коли крізь туман почали виднітись скелясті гори.

Одна з таких відразу поблизу аеропорту й вабить зупинитися на трапі та зробити фото. Щоб не затримувати інших пасажирів, які поспішають покинути аеропорт, відмовив собі у цьому задоволенні…

Сицилія – один з найменш розвинених регіонів Італії, але відомий у всьому світі. Сумнівну славу регіону, окрім вулкана Етна, принесла мафія. У XX столітті на Сицилії існувала одна з найбільш небезпечних та жорстоких італійських мафій – Коза ностра.



Вулиця Discesa Maccheronai / Фото Михайла Геми

Сьогодні на стінах міста можна побачити красиві графіті з головним героєм фільму "Хрещений батько" Марлоном Брандо. Такі ж красиві магніти продають для туристів.

Та місцеві не надто щасливі, що Сицилія передусім асоціюється з мафією і завдяки цьому намагається розвивати туризм.

Фільми романтизували мафію. Та сьогодні вона набула іншої форми. У Палермо чи іншому місці Сицилії ви навряд чи зустрінете стереотипного мафіозі в капелюсі та пальто. У наш час це запущена форма бюрократії.

Шок

Палермо – специфічне місто. У ньому доводиться йти на компроміс із собою. Забігаючи наперед попереджу, що місто не для всіх і хай не вводять в оману глянцеві фото.

Після першої прогулянки головною вулицею міста Via Maqueda я запитав себе: "А коли нарешті виліт додому?" Побувавши в інших регіонах Італії, ми були готові, що Палермо бідніше за Мілан, Турин, Флоренцію чи Болонью. Та одна справа думати про це, інша – зіткнутися.

Одна сторона Палермо – це повний хаос! Шалений потік людей на самокатах, велосипедах та мопедах, які проносяться у сантиметрах від того, щоб збити людину. На невеликих, але вкрай галасливих мопедах, вулицями міста розсікає місцева шантрапа.



Вулиця Via Maqueda / Фото Михайла Геми

Палермо – це затори та дзвінкі сигнали автомобілів від самого ранку й до вечора. Нерегульовані пішохідні переходи, до яких доводиться адаптуватися, щоб не потрапити під колеса. Дивне паркування.

Це коктейль ароматів: від палермітанської пасти з горіхами на оливковій олії до турецького кебаба чи чогось індійського та навіть китайського. Палермо – це модний магазин Dolce & Gabbana, який ділить площу з магазином китайських підробок.

І на завершення – це божественна архітектура з нетрями. Красиві та пахучі кущі з горою сміття. Місто, яке легко доведе до інфаркту "зелених"…

Прийняття

Побачивши всю цю "красу", я з жахом зрозумів, що повинен прожити в ній цілий тиждень. Спершу виникло бажання не виходити з номера. Однак досить швидко ми дали логічне визначення всьому, що побачили. Колорит!

І це спрацювало. В один момент Палермо набуло нових форм та образів. Тепер це не шумне та брудне місто, а старенька Італія, яку, мабуть, більше ніде не зустрінеш.



Кафедральний собор / Фото Михайла Геми

Хаос, який був описаний вище, тепер працює, як злагоджений годинник. Час уповільнився і, перетин нерегульованого переходу більше не квест, а буденність.

Етап прийняття завершився на людях, які співають на вулиці та насвистують красиві мелодії. Нарешті подорожі в часі стали реальністю. Добрий день, 80-і. Саме в цьому часі в хорошому сенсі й застрягло Палермо.

Любов

Щоб поверхово познайомитися з Палермо в осінній період, вистачить 3 – 4 активних днів. Визначні місця ледь не на кожному кроці й в найбільш неочікуваних місцях. Спершу ви йдете нетрями, де під ноги кидають петарди, після чого приходите до неймовірного Кафедрального собору.



Кафедральний собор / Фото Михайла Геми

Гуляючи шумною вулицею Via Maqueda, в один момент натрапляєш на фантастичної краси Фонтан Преторія. Поблизу нього церкви Марторана та Сан-Катальдо.

На цій же вулиці розташований третій за величиною театр Європи – Массімо. Потрапити на виставу можна за демократичні 20 – 40 євро.



Театр Массімо / Фото Михайла Геми

У Палермо змішані стилі архітектури, що тільки додає краси та помпезності місту. На багатьох будівлях простежується арабський стиль. Його легко впізнати завдяки ромбоподібним вирізам на верхівках будівель і багатому оздобленню.

Столиця Сицилії багата на палаци, вілли та музеї. Палермо – надзвичайно зелене місто. Окрім великих парків та ботанічних садів, у місті багато кущів та різних дерев. Звісно, є і мандарин.

Одним з найкращих садів міста є Orto Botanico dell'Università degli Studi di Palermo, вхід в який складає менше, аніж 10 євро. Обов'язково потрібно потрапити у безкоштовний парк Parco d'Orleans. Окрім красивого ландшафтного парку, відвідувачів чекає маленький сюрприз – пелікани, фламінго, папуги та інші екзотичні птахи.



Parco d'Orleans / Фото Михайла Геми

Ледь не забув додати, що вся ця краса ще й на фоні приємної теплої погоди, мальовничих зелених гір і Тірренського моря. Палермо красиве за сонячної та дощової погоди. Остання вкрай рідко турбує місто, але сірі хмари на фоні зелених гір та скель створюють маленьку Ісландію.

Купатися в морі у самому Палермо погана ідея, адже місто має статус портового. Місцеві та туристи віддають перевагу розкішному пляжу Мондело, що в декількох кілометрах від центру Палермо. Чистий пісок та бірюзова вода – що може бути краще? Купатися та засмагати можна навіть у листопаді!



Пляж у Мондело / Фото Михайла Геми

Добратися до пляжу Мондело легко автобусом всього за 1,20 євро. Квиток дійсний протягом 90 хвилин, а добирання забере пів години.

Традиційно для Італії квитки продаються у табачних кіосках та іноді на зупинках. Придбати квиток у водія неможливо. Зауважу, що центром Палермо курсують декілька безкоштовних автобусів. Їх легко впізнати завдяки напису Free. Вони здебільшого призначені для студентів та школярів.

І нарешті їжа. Палермо входить до переліку міст з найкращою вуличною іжею. Місцеві кажуть, що Палермо найкраще у світі місто для тих, хто хоче поїсти смачно та недорого. Кожен повинен скуштувати у Палермо аранчіні, панелле, сицилійську піцу Сфінчіоне та вафельні трубочки каннолі.

Також багато ресторанів подають рибу. У Палермо популярна риба-меч, скуштувати яку можна за 10 євро. Особливий делікатес – фарширований кальмар. Загалом Палермо дешеве місто й переповнене молоддю.

За веселою "тусовкою" рекомендую йти на вулицю Discesa Maccheronai: пиво по 1 євро, танці під Mahmood та екстравагантні прикиди місцевих.



Район Мондело / Фото Михайла Геми

Палермо – це історія. Щоб доторкнутися до історії – їдьте в Палермо і все зрозумієте. Прогуляйтесь центром і скуштуйте щось традиційне. Вийдіть до набережної і здивуйтесь, як низько небо. Палермо потрібно відчувати.