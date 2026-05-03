Насправді найглибшим морем у світі є Філіппінське, і його масштаби вражають. За матеріалами енциклопедії Britannica розповідаємо про це докладніше.

Чому Філіппінське море – не просто найглибше, а цілий підводний світ?

Філіппінське море розташоване у західній частині Тихого океану, на схід і північ від, власне, Філіппінського архіпелагу. За площею воно найбільше серед усіх морів планети – має близько 5 мільйонів 700 тисяч кілометрів квадратних.

Середня глибина цього моря становить десь 4100 метрів. Але саме тут ховається абсолютний рекорд за морською глибиною – мовиться про Філіппінський жолоб, де найглибша точка (Глибина Галатея, Galathea Depth) сягає 10 540 метрів.

Зверніть увагу: Маріанська впадина – теж дуже глибокий жолоб, офіційно найглибший на планеті, 10 935 метрів за даними дослідження 2021 року, як пише sciencedirect.com. А проте ця впадина розташована не у морі, а у відкритому океані (теж у Тихому, але дещо східніше акваторії Філіппінського моря).

Аби зрозуміти масштаб, наведемо найочевидніше порівняння. Якщо занурити у Глибину Галатея Філіппінського моря найвищу гору Землі Еверест з її 8849 метрами, над вершиною залишиться ще понад півтора кілометра водяної товщі.

Як виявили найглибше море і що там на дні?

Перші дані про глибину Філіппінського моря здобув екіпаж німецького судна Emden у 1927 році. А у 1951 році данське дослідницьке судно Galathea зафіксувало якраз ту саму позначку у 10 540 метрів, і вона залишається офіційним рекордом для морів.

Як вважають вчені, сам Філіппінський жолоб утворився внаслідок субдукції. Простіше кажучи, Філіппінська тектонічна плита занурювалася під Євразійську, і так виникала та поглиблювалася "тріщина". До слова, цей процес триває і досі, але він повільний – не для людського ока.

А що ж там на дні? На найбільшій глибині тиск у понад 1000 разів перевищує атмосферний, температура – майже нуль. Колись дослідники вважали, що за таких умов жодна жива істота не виживе, проте виявилось інше – навіть на тих глибинах є мікроорганізми та деякі глибоководні риби. Але є там і не тільки це.

Коли ми вже досягли дна, я очікував побачити там страшних повзучих істот, які прокрадаються всередину або зазирають у вікна. Навколо плавало щось біле, я сказав: "Вікторе, це медуза". Ми наблизилися, а це був просто пластик,

– розповідав CNA Lifestyle перший філіппінець, що побував на дні Філіппінського жолоба у 2021 році, доктор Део Флоренс Онда.

Тобто, на жаль, окрім життя вчені побачили там продукти життєдіяльності людини, і не з кращих. Це неприємне відкриття, адже наочно демонструє, наскільки глибоко – у прямому та переносному сенсах – людство впливає на біогеохімію Землі.

Філіппінське море: чи можна побачити цю неймовірну локацію?

Звісно, глибоководна частина Філіппінського жолоба для масового туризму поки що недоступна, там побували лише поодинокі батискафи з науковими місіями. А от загалом море та Філіппінський архіпелаг – дуже туристичні.

Щороку сюди їдуть мільйони туристів по коралові рифи, тропічні пляжі та дайвінг – на менших, але не менш здатних вразити глибинах. І цьому потоку туристичного задоволення наразі нічого не загрожує.

Мертве море – найнижча точка суші на Землі та найсолоніша водойма у світі. На жаль, воно зменшується – через масштабне відведення води з річки Йордан рівень моря падає приблизно на метр щороку.

Найхолодніше море планети – море Росса – розташоване біля берегів Антарктиди, і температура його води тримається на рівні від мінус 1,5 до мінус 1,8 градуса. Але вода там не замерзає повністю завдяки високій солоності.