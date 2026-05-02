Більшість туристів розглядають Мілан як транзитне місто. Мовляв, тут, окрім готичного собору та галереї Віктора Еммануїла II, більше нічого немає. Можливо, Мілан дійсно дивує не так сильно, як інші популярні європейські міста, однак саме це місто може стати стартом для одноденних подорожей у мальовничі локації. Про одну з таких локацій розповіла українка, яка живе в Італії і веде свій тікток-блог під ніком @tonichka.italy.

Що це за мальовнича локація біля Мілану?

Українка побувала у долині Верзаска та поділилася враженнями. За словами дівчини, це просто неймовірне місце, куди можна втекти від міської метушні.

Тут можна гуляти годинами, зробити пікнік, відпочивати і просто насолоджуватися. Уявіть – літо, на вулиці спека, а ви приїхали у свій вихідний сюди, стрибаєте у бірюзову водичку та насолоджуєтеся,

– розповіла дівчина.

Долина Верзаска розташована у кантоні Тічино у Швейцарії. Тут протікає однойменна річка, яка має смарагдовий колір і є найчистішою у світі. Ця гірська річка настільки чиста, що видимість під водою сягає 15 метрів.

Що відомо про долину Верзаска?

Як пише My Switzerland, долина Верзаска простягається аж на 25 кілометрів від озера Манджоре. Вона охоплює колоритні гірські села Лавертеццо та Сононьо, де є кам'яні будинки і вузькі вулиці, міст Понте-дей-Сальті, з якого відчайдухи стрибають у річку, історичні церкви тощо.

Туристи можуть вирушити у пішохідний маршрут долиною, який пролягає крізь каштанові ліси, смарагдову річку, каплиці і водоспади. Біля греблі та мосту влітку зазвичай є багато людей, але чим далі йти, тим красивішими і дикішими ставатимуть пейзажі довкола.

Річка Верзаска / Фото Depositphotos

Що ще побачити біля Мілану?

Як ми вже говорили, з Мілану можна поїхати на озеро Комо – одну з найпопулярніших туристичних локацій Італії. В середині квітня, коли біля озера зацвіли гліцинії, утворилися величезні черги до інстаграмних локацій. Туристам довелося 3 години чекати на можливість зробити фото. Щоб уникнути такого сценарію, варто приходити на вілли перед відкриттям або напередодні закриття – тоді людей майже немає.

Спокійнішою альтернативою Комо є озеро Манджоре за годину їзди від Мілану. Тут природа і архітектура такі ж прекрасні, як на Комо, але туристів набагато менше, тому насолоджуватися красою довкола значно приємніше.