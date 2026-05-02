Большинство туристов рассматривают Милан как транзитный город. Мол, здесь, кроме готического собора и галереи Виктора Эммануила II, больше ничего нет. Возможно, Милан действительно удивляет не так сильно, как другие популярные европейские города, однако именно этот город может стать стартом для однодневных путешествий в живописные локации. Об одной из таких локаций рассказала украинка, которая живет в Италии и ведет свой тикток-блог под ником @tonichka.italy.

Что это за живописная локация возле Милана?

Украинка побывала в долине Верзаска и поделилась впечатлениями. По словам девушки, это просто невероятное место, куда можно убежать от городской суеты.

Здесь можно гулять часами, сделать пикник, отдыхать и просто наслаждаться. Представьте – лето, на улице жара, а вы приехали в свой выходной сюда, прыгаете в бирюзовую водичку и наслаждаетесь,

– рассказала девушка.

Долина Верзаска расположена в кантоне Тичино в Швейцарии. Здесь протекает одноименная река, которая имеет изумрудный цвет и является самой чистой в мире. Эта горная река настолько чистая, что видимость под водой достигает 15 метров.

Что известно о долине Верзаска?

Как пишет My Switzerland, долина Верзаска простирается аж на 25 километров от озера Манджоре. Она охватывает колоритные горные села Лавертеццо и Сононьо, где есть каменные дома и узкие улицы, мост Понте-дей-Сальти, с которого смельчаки прыгают в реку, исторические церкви и тому подобное.

Туристы могут отправиться в пешеходный маршрут по долине, который пролегает через каштановые леса, изумрудную реку, часовни и водопады. У плотины и моста летом обычно много людей, но чем дальше идти, тем красивее и диче становятся пейзажи вокруг.

Что еще увидеть возле Милана?

Как мы уже говорили, из Милана можно поехать на озеро Комо – одну из самых популярных туристических локаций Италии. В середине апреля, когда возле озера зацвели глицинии, образовались огромные очереди к инстаграмным локациям. Туристам пришлось 3 часа ждать возможности сделать фото. Чтобы избежать такого сценария, стоит приходить на виллы перед открытием или накануне закрытия – тогда людей почти нет.

Более спокойной альтернативой Комо является озеро Манджоре в часе езды от Милана. Здесь природа и архитектура такие же прекрасные, как на Комо, но туристов гораздо меньше, поэтому наслаждаться красотой вокруг значительно приятнее.