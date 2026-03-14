А речь идет о Верзаске в швейцарском кантоне Тичино. Благодаря материалам myswitzerland.com расскажем о ней подробнее.

Вода чистая настолько, что в ней почти нет живых организмов: где расположена самая прозрачная река мира?

Река Верзаска в Швейцарии известна изумрудно-бирюзовой водой, что на фото выглядит так, будто кто-то подсветил дно внизу. И, да, сквозь воду здесь реально видно каждый камень на глубине многих метров.

Где эта локация? Верзаска – горная река длиной в 30 километров на южной швейцарской италоязычной земле Тичино. Она начинается на высоте 2864 метра и течет на юг по долине Валь-Верзаска и впадает в озеро Маджоре.

На этих территориях уже чувствуется Средиземноморье – каштановые леса, виноградники и села, будто вырезанные из скалы. Ближайший крупный город – Локарно, откуда до центра долины ехать около 20 – 30 минут. А самая популярная туристическая остановка – Лавертеццо: здесь Верзаска делает эффектный изгиб между полированными гранитными скалами.

Здесь же стоит Ponte dei Salti – Мост прыжков, один из самых фотографируемых объектов Швейцарии, как пишет swissactivities.com. Название моста не метафорическое – с него действительно принято прыгать в воду, и местные делают это как нечто совершенно обыденное. Но самое интересное другое: это двойное каменное сооружение XVII века, где сквозь арки видно все дно в естественной чаше до 10 метров вглубь с кристально прозрачной водой изумрудного цвета.

Почему вода здесь такая чистая? Верзаску питает ледниковая и снежная талая вода с альпийских вершин вокруг, что естественно отфильтрована гранитом и горными породами. Также здесь нет промышленных предприятий и действует строгий природоохранный режим. А еще и температура воды даже летом не превышает 10 градусов, что не дает развиваться большинству водорослей и микроорганизмов. Именно поэтому здесь практически нет ничего живого, и именно поэтому вода похожа на жидкое стекло.

Для дайверов Верзаска – культовое место, ведь видимость под водой достигает 15 метров, что для пресной горной реки является абсолютным рекордом. Лучшее время для посещения – с мая по сентябрь, когда вода прогревается до 14. Однако и зимой долина хороша – туристов умиляет туман между скалами и горная тишина.

Интересный факт: на дамбе Верзаска снимали легендарный прыжок Джеймса Бонда в фильме GoldenEye 1995 года. Сегодня здесь проводят коммерческие банджи-прыжки – одни из самых высоких в Европе, ведь плотина достигает 220 метров.

