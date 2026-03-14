А мовиться про Верзаску у швейцарському кантоні Тічино. Завдяки матеріалам myswitzerland.com розповімо про неї докладніше.

Річка Верзаска у Швейцарії відома смарагдово-бірюзовою водою, що на фото має такий вигляд, ніби хтось підсвітив дно внизу. І, так, крізь воду тут реально видно кожен камінь на глибині багатьох метрів.

Де ця локація? Верзаска – гірська річка у 30 кілометрів завдовжки у південній швейцарській італомовній землі Тічино. Вона починається на висоті 2864 метри й тече на південь долиною Валь-Верзаска та впадає в озеро Маджоре.

На цих територіях вже відчувається Середземномор'я – каштанові ліси, виноградники та села, ніби вирізані зі скелі. Найближче велике місто – Локарно, звідки до центру долини їхати близько 20 – 30 хвилин. А найпопулярніша туристична зупинка – Лавертеццо: тут Верзаска робить ефектний вигин між полірованими гранітними скелями.

Тут само стоїть Ponte dei Salti – Міст стрибків, один із найбільш фотографованих об'єктів Швейцарії, як пише swissactivities.com. Назва моста не метафорична – з нього дійсно заведено стрибати у воду, і місцеві роблять це як щось абсолютно буденне. Та найцікавіше інше: це подвійна кам'яна споруда XVII століття, де крізь арки видно все дно у природній чаші до 10 метрів углиб із кришталево прозорою водою смарагдового кольору.

Чому вода тут така чиста? Верзаску живить льодовикова й снігова тала вода з альпійських вершин довкола, що природно відфільтрована гранітом і гірськими породами. Також тут немає промислових підприємств та діє суворий природоохоронний режим. А ще й температура води навіть улітку не перевищує 10 градусів, що не дає розвиватися більшості водоростей і мікроорганізмів. Саме тому тут практично немає нічого живого, і саме тому вода скидається на рідке скло.

Для дайверів Верзаска – культове місце, адже видимість під водою сягає 15 метрів, що для прісної гірської річки є абсолютним рекордом. Найкращий час для відвідування – з травня до вересня, коли вода прогрівається до 14. А проте й узимку долина гарна – туристів зворушує туман між скелями та гірська тиша.

Цікавий факт: на дамбі Верзаска знімали легендарний стрибок Джеймса Бонда у фільмі GoldenEye 1995 року. Сьогодні тут проводять комерційні банджі-стрибки – одні з найвищих у Європі, адже гребля сягає 220 метрів.

