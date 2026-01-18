Але Амазонка має інші переваги, і вони таки вражають. 24 Канал завдяки матеріалам енциклопедії Britannica розповість про це докладніше.
Дивіться також 7 чудес світу, які здивують кого завгодно: список древніх і сучасних чудес з фото
Охоплює 9 країн та, кажуть, довша за Ніл: що варто знати про Амазонку?
Титул найбільшої річки у світі безперечно належить Амазонці. Вона розташована у Південній Америці і є наймасштабнішою річковою системою на планеті за об'ємом води. Щодо довжини – тут є нюанси.
Як наголошують у National Geographic, складно точно визначити, де річка починається і де закінчується. Наприклад, яка кінцева точка річки, якщо у неї дуже широке гирло? Або де конкретно її початкова точка, якщо туди фізично не дістатися?
За даними Геологічної служби США, довжина Нілу – 6650 кілометрів, тоді як Амазонка має 6400. У 2007 році експедиція вчених припустила нове її джерело – на засніженому піку у південному Перу, і це додавало до довжини Амазонки кількасот кілометрів, тобто робило її довшою за Ніл на 105 кілометрів.
Але станом на 2026 рік науковий консенсус так і не змінився – більшість джерел вказуватимуть найдовшою річкою Ніл. Проте Амазонка беззаперечно залишається найбільшою річкою світу за об'ємом води та площею басейну.
Амазонка бере початок в Андах Перу і тече на схід через чимало країн, перш ніж впасти в Атлантичний океан у Бразилії. Басейн Амазонки простягається приблизно на 2780 кілометрів з півночі на південь у найширшій точці.
Амазонка – найбільша річка світу: дивіться відео ScenicScenes
Отже, мандруючи Амазонкою, можна відкрити 9 країн Південної Америки: це Бразилія (дві третини основного річища Амазонки та найбільша частина її басейну розташовані саме тут), Перу (тут річка починається), а ще Колумбія, Венесуела, Еквадор, Болівія, Гаяна, Суринам та Французька Гвіана.
Амазонка також підтримує найбільше біорізноманіття і зберігає свій природний стан на більшій частині маршруту. Глобальна увага до річки важлива не тільки через її рекордні характеристики, а й через необхідність збереження цієї унікальної екосистеми, важливої для екології усієї планети.
Які ще цікаві водні туристичні локації у світі варто відвідати?
Ніагарський водоспад – один із найпотужніших у Північній Америці. Висота його становить лише 53 метри, але загальна ширина перевищує 1200 та більш ніж 3100 тонн води спадає там щосекунди. Ніагару відвідують понад 15 мільйонів туристів щороку, адже це місце дійсно більш ніж вражає.
Дунай – найбільш міжнародна річка у світі. Мовиться про те, що вона тече через 10 країн, тобто бере початок у горах Німеччини та протікає ще через Австрію, Словаччину, Угорщину, Хорватію, Сербію, Румунію, Болгарію, Молдову та Україну. І це за 2857 кілометрів.