Але Амазонка має інші переваги, і вони таки вражають. 24 Канал завдяки матеріалам енциклопедії Britannica розповість про це докладніше.

Охоплює 9 країн та, кажуть, довша за Ніл: що варто знати про Амазонку?

Титул найбільшої річки у світі безперечно належить Амазонці. Вона розташована у Південній Америці і є наймасштабнішою річковою системою на планеті за об'ємом води. Щодо довжини – тут є нюанси.

Як наголошують у National Geographic, складно точно визначити, де річка починається і де закінчується. Наприклад, яка кінцева точка річки, якщо у неї дуже широке гирло? Або де конкретно її початкова точка, якщо туди фізично не дістатися?

За даними Геологічної служби США, довжина Нілу – 6650 кілометрів, тоді як Амазонка має 6400. У 2007 році експедиція вчених припустила нове її джерело – на засніженому піку у південному Перу, і це додавало до довжини Амазонки кількасот кілометрів, тобто робило її довшою за Ніл на 105 кілометрів.

Але станом на 2026 рік науковий консенсус так і не змінився – більшість джерел вказуватимуть найдовшою річкою Ніл. Проте Амазонка беззаперечно залишається найбільшою річкою світу за об'ємом води та площею басейну.

Амазонка бере початок в Андах Перу і тече на схід через чимало країн, перш ніж впасти в Атлантичний океан у Бразилії. Басейн Амазонки простягається приблизно на 2780 кілометрів з півночі на південь у найширшій точці.

Амазонка – найбільша річка світу: дивіться відео ScenicScenes

Отже, мандруючи Амазонкою, можна відкрити 9 країн Південної Америки: це Бразилія (дві третини основного річища Амазонки та найбільша частина її басейну розташовані саме тут), Перу (тут річка починається), а ще Колумбія, Венесуела, Еквадор, Болівія, Гаяна, Суринам та Французька Гвіана.

Амазонка також підтримує найбільше біорізноманіття і зберігає свій природний стан на більшій частині маршруту. Глобальна увага до річки важлива не тільки через її рекордні характеристики, а й через необхідність збереження цієї унікальної екосистеми, важливої для екології усієї планети.

