7 чудес світу, які здивують кого завгодно: список древніх і сучасних чудес з фото
Сучасний світ вражає кількістю архітектурних шедеврів, витворів мистецтва, не кажучи вже про новітні технології, проте навіть сьогодні людство зі святобожністю продовжує захоплюватись дивовижними спорудами Стародавнього світу! Класичні 7 чудес світу настільки унікальні та складні, що досі належать до найбільш незвичайних та ексклюзивних явищ на планеті.
Travel24 підготував для вас список древніх, сучасних і природних чудес світу.
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Які 7 чудес світу існують: список древніх, сучасних і природних чудес з фото
Єгипетські піраміди
Єгипетські піраміди є однією з найбільших архітектурних пам'яток Стародавнього Єгипту, яка збереглась до наших днів. Їм понад 4 500 років. Піраміди Хеопса, Хефрена і Мікерина – найвідоміші серед них. Абсолютно неймовірним фактом є те, що піраміду Хеопса, яка є найбільшою пірамідою, будували лише 20 років. Піраміди побудовані з вражаючою точністю, що не може не дивувати, адже для зведення такої гігантської споруди знадобилось 2,5 мільйони величезних блоків, а сторони пірамід майже ідеально симетричні.
Єгипетські піраміди / korrespondent.net
Вавилонські висячі сади Семіраміди
Висячі сади Семіраміди у Вавилоні також належать до одного із семи чудес світу. Легенда каже, що ця грандіозна конструкція була створена, щоб потішити Амітіс, дружину царя Навуходоносора II, який і наказав її побудувати. Красу садів можна було вгледіти здалеку: вони неначе висіли у повітрі, що змушувало людей думати, що це лише міраж.
Також сади пов'язують з іменем іншої правительки – Семіраміди, хоча дата зведення не збігається з часом її правління. На жаль, до наших днів Висячі сади не збереглись, оскільки споруда завалилась під час повені.
Вавилонські висячі сади Семіраміди / tsikaviy-svit.com
Статуя Зевса в Олімпії
До наших часів про цю величну споруду дійшли лише спогади, але її масштаби просто вражають уяву самим лише описом! Створив скульптуру бога з ювелірною майстерністю давньогрецький скульптор Фідій, який жив у 5 столітті до н.е.
За легендою статуя Зевса виявилась настільки приголомшливою та прекрасною, що Фідій запитав, чи задоволений Зевс його роботою. І грім прокотився небом з такою силою, що підлога біля ніг статуї тріснула. Громовержець був у захваті.
Статуя Зевса в Олімпії / awesomeworld.ru
Храм Артеміди в Ефесі
Ще одним шедевром античної архітектури та одним із семи чудес світу є храм Артеміди в Ефесі, який частково зберігся до наших часів, щоправда, лише у вигляді руїн. Артеміду дуже шанували в Ефесі, тому архітектор Херсифрон та потім його син Метаген, а згодом й інші архітектори того часу звели цілий храм, оздоблений найкращими скульпторами Стародавньої Греції, в якому знаходилась неймовірно велика статуя Артеміди.
Ефеський храм став центром політичного та культурного життя міста. За період свого існування храм переживав нелегкі часи, адже кілька разів його руйнували, а потім знову відновлювали. Сьогодні на місці храму залишились руїни з однією відновленою колоною.
Храм Артеміди в Ефесі / vsviti.com.ua
Руїни храму Артеміди в Ефесі / krasivijmir.ru
Мавзолей у Галікарнасі
Мавзолей був побудований перським царем Мавзолом та його дружиною Артемісією. Мавзолей мав стати гробницею царя, яка б символізувала його всемогутність та багатство навіть після його смерті. Архітектор Піфей працював над створенням Мавзолею. Гробниця Мавзола сягала 60 метрів, а також у ній було три поверхи. На першому поверсі знаходились поховання царя та цариці, на другому – жертовний храм, а на третьому – статуї Мавзола та Артемісії, які через кілька століть знайшли археологи. Знахідки перевезли до Британського музею в Лондоні.
Мавзолей у Галікарнасі / 7chudess.blogspot.com
Руїни мавзолею у Галікарнасі / depositphotos.ru
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Колос Родоський
У Греції на вході у гавань острова Родос між 292 та 280 роками до н.е. була зведена гігантська статуя Геліоса, давньогрецького бога сонця, творцем якої став учень видатного давньогрецького скульптора пізньої класики Лісіппа, Харес із Лондоса. Вважається, що Геліос підняв острів з глибини, щоб люди могли присвятити йому це місце. Статуя була виготовлена з бронзи та металевого каркаса. Голова сонячного бога була прикрашена вінком із сонячних променів, які розходились. У лівій руці бог тримав Діоніса, бога родючих сил землі та виноробства, а у правій – виноградне гроно. Подивитись на цей витвір мистецтва з'їжджались мандрівники з усіх усюд.
На превеликий жаль, Колос Родоський проіснував лише 50 років: коліна статуї зруйнував землетрус, від чого вона завалилась.
Колос Родоський / tsikaviy-svit.com
Александрійський маяк
Єдине із семи чудес світу, яке не лише було надзвичайним елементом архітектури, але й виконувало практичну функцію. Маяк знаходився на острові Фарос (Александрія, Єгипет) та слугував вказівником для моряків, завдяки якому вони могли безпечно повернутись у Велику Гавань.
Александрійський маяк / sites.google.com
Нові 7 чудес світу
13 років тому було оголошено новий список чудес світу, адже історія неодноразово поповнювалась новими шедеврами архітектури та мистецтва, які також заслуговують уваги.
Велика Китайська стіна
Великий Китайський мур, який мав захищати північні кордони Китайської імперії від нападів кочівників, називають "Стіна завдовжки 10 000 лі". Він простягається вздовж гірського хребта Іньшань на півночі Китаю. Довжина головної стіни налічує майже 9 кілометрів. Загальна ж довжина всього муру сягає 21 кілометр, враховуючи усі відгалуження. Середня висота муру – від 6 до 8 метрів. Увесь периметр стіни всіяний сторожовими вежами, яких налічується аж 25 000. Будівництво тривало аж до 16 століття, хоча найстаріша частина муру була зведена ще у 7 столітті до н.е. Більшість частин муру збудували в епоху династії Мін.
Велика Китайська стіна / znaj.ua
Колізей
Амфітеатр Флавіїв або ж римський Колізей просто дивовижна пам'ятка архітектури, де за часів Римської імперії проводилися бої гладіаторів і битви з дикими тваринами. Слово "колізей" з латинської перекладається як "колосальний", що надзвичайно точно описує античний амфітеатр, адже його площа налічує цілих 24 000 квадратних метрів. Будівництво Колізею розпочав Тіт Флавій Веспасіан, римський імператор, у 72 році. А після занепаду Римської імперії Колізей поступово руйнувався. Зараз у Римі невпинно проводяться реставраційні роботи, аби зберегти історичний амфітеатр.
Колізей / sputnik8.com
Чичен-Іца
Чичен-Іца – це стародавнє місто майя у Мексиці. Там розташований Священний сенот, де, за уявленнями майя, жив Чак, бог блискавок та дощу, якому приносили людські жертви. Це індіанське поселення з'явилось у 7 столітті та проіснувало у первісному вигляді 300 років, після чого було захоплене тольтеками, а вже у 12 столітті повністю занепало. Поселення було культурним та політичним центром півострова Юкатан.
Чичен-Іца / travels7wonders.blogspot.com
Статуя Христа-Спасителя
Цей видатний символ Бразилії розташований в місті Ріо-де-Жанейро на горі Корковадо. Статуя Христа-Спасителя будувалась 9 років, починаючи з 1922 року. Висота статуї налічує 38 метрів, а важить вона 635 тонн. Скульптор родом із Франції Поль Ландовський втілив ідейний задум бразильського архітектора Ейтора да Сілва Кошти у життя, створивши статую Христа-Спасителя з широко розкритими обіймами, які символізують любов до світу.
Статуя Христа-Спасителя / news.liga.net
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Старовинне місто Петра
Петра є головною туристичною пам'яткою сучасної Йорданії. Вона є стародавнім містом, а також колишньою столицею Набатейського царства (а раніше – Ідумеї). Належить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Місто можна побачити у відомій кінокартині "Індіана Джонс".
Потрапити у Петру можна лише через ущелини, адже вона буквально вирізана в скелях. Це справжня велич, захована у червоних пісковиках, де розташований набатейський храм Ель-Хазне (Скарбниця фараона).
Старовинне місто Петра / myplanet.com.ua
Тадж-Махал
Тадж-Махал є однієї з найгарніших споруджень світу, яке знаходиться в Індії. Тадж-Махал наказав звести монгольський імператор Шах Джахан як місце для останнього спочинку для своєї дружини Мумтаз Махал, яку він надзвичайно любив. Будівництво тривало 22 роки. Це одна з найвеличніших будівель, в якій поєднано індійські, перські та ісламські стилі архітектури.
Тадж-Махал / medium.com
Мачу-Пікчу
"Місто серед хмар", так ще називають Мачу-Пікчу, розташоване в Андах. Місто-символ Імперії інків знаходиться на висоті 2,4 кілометра. Легендарне місто було побудоване в середині 15 століття. Зараз Мачу-Пікчу – туристичний центр Перу.
Мачу-Пікчу / bptrip.ru
7 нових чудес природи
В результаті конкурсу, який проводила організація New Open World Corporation, у 2011 році було сформовано список 7 нових природних чудес методом голосування, в якому взяли участь люди з усього світу. Проєкт тривав 4 роки. До списку увійшли:
- Річка Амазонка (найбільша річка на планеті, басейн якої рясніє найбільш неймовірними різновидами тварин тропічного лісу)
- Бухта Халонг (бухта, розташована у В’єтнамі, налічує близько 2 000 островів)
- Водоспади Ігуасу (дивовижний водоспадний комплекс, до якого входять 275 водоспадів, оточений національними парками Аргентини та Бразилії з унікальною дикою природою)
Водоспади Ігуасу / gto.ua
- Острів Чеджу (райська перлина та справжнє диво Південної Кореї)
- Національний парк Комодо (індонезійський скелястий парк, де розкинулись білосніжні пляжі з чистими водами. Мета – захистити різноманітність видів на острові Комодо, Рінка і Падар)
- Підземна річка Пуерто Принцеса (підземна річка на філіппінському острові Палаван з дивовижними пейзажами)
- Столова гора Кейптауна (гора – символ Південної Африки, утворена внаслідок 6 мільйонів років ерозії, з унікальним квітковим різноманіттям)
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