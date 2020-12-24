Travel24 підготував для вас список древніх, сучасних і природних чудес світу.

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Єгипетські піраміди є однією з найбільших архітектурних пам'яток Стародавнього Єгипту, яка збереглась до наших днів. Їм понад 4 500 років. Піраміди Хеопса, Хефрена і Мікерина – найвідоміші серед них. Абсолютно неймовірним фактом є те, що піраміду Хеопса, яка є найбільшою пірамідою, будували лише 20 років. Піраміди побудовані з вражаючою точністю, що не може не дивувати, адже для зведення такої гігантської споруди знадобилось 2,5 мільйони величезних блоків, а сторони пірамід майже ідеально симетричні.



Єгипетські піраміди / korrespondent.net

Висячі сади Семіраміди у Вавилоні також належать до одного із семи чудес світу. Легенда каже, що ця грандіозна конструкція була створена, щоб потішити Амітіс, дружину царя Навуходоносора II, який і наказав її побудувати. Красу садів можна було вгледіти здалеку: вони неначе висіли у повітрі, що змушувало людей думати, що це лише міраж.

Також сади пов'язують з іменем іншої правительки – Семіраміди, хоча дата зведення не збігається з часом її правління. На жаль, до наших днів Висячі сади не збереглись, оскільки споруда завалилась під час повені.



Вавилонські висячі сади Семіраміди / tsikaviy-svit.com

Статуя Зевса в Олімпії

До наших часів про цю величну споруду дійшли лише спогади, але її масштаби просто вражають уяву самим лише описом! Створив скульптуру бога з ювелірною майстерністю давньогрецький скульптор Фідій, який жив у 5 столітті до н.е.

За легендою статуя Зевса виявилась настільки приголомшливою та прекрасною, що Фідій запитав, чи задоволений Зевс його роботою. І грім прокотився небом з такою силою, що підлога біля ніг статуї тріснула. Громовержець був у захваті.



Статуя Зевса в Олімпії / awesomeworld.ru Статуя Зевса в Олімпії / awesomeworld.ru

Храм Артеміди в Ефесі