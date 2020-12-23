Кожна країна має свої особливості, і Японія – не виняток, адже культура цієї країни дійсно унікальна: вона формувалась не одне тисячоліття. А для того, аби зрозуміти, чим все-таки японці відрізняються від нас, Travel24 пропонує 15 цікавих фактів про Японію і японців.

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Японці, як і решта населення планети, дотримуються правил особистої гігієни: миють руки з милом, чистять зуби, приймають ванну. Проте є одна своєрідна процедура, яка все ж таки здається нам незвичною: японці полокають горло. І ні, не тоді, коли воно болить, а просто щоб очистити ротову порожнину. Японці полокають горло прийшовши з вулиці, перед споживанням їжі та перед входом у храм. До речі, цей процес японською називається "уґай".



Японцям притаманна незвичайна гігієна / UnSplash

Специфічний етикет

Правила етикету в Японії також відрізняються від тих, до яких ми звикли. У Японії дуже поширене поважливе ставлення до старших та вищих за статусом людей. Наприклад, у Японії прийнято, що під час корпоративу лише новенькі співробітники компанії доливають напої керівництву, а навпаки – в жодному разі: новачки мають прикривати свої склянки рукою та переконливо відмовлятись.

Спосіб пересування у натовпі

В Японії, як і в інших сучасних країнах, проживає велика кількість людей, особливо у великих містах (як-от Токіо, Осака, Кіото та інші), тому немає нічого дивного в тому, що японцям часто доводиться продиратись крізь натовп людей, аби дістатись до місця призначення. Цікаво те, яким саме способом вони це роблять: вони використовують метод "акулячого плавника". Опиняючись у великому скупченні людей, японці, які поспішають, ставлять перед обличчям долоню однієї руки пальцями вверх, сигналізуючи, що людям потрібно їх пропустити.



У японців особливий спосіб пересування у натовпі / UnSplash

Відсутність сміття на вулиці

Так, у Японії дійсно майже неможливо побачити сміття на вулиці, а ще там важко знайти контейнери для сміття. У Японії сміття сортують вдома або ж у спеціальних приміщеннях у будинках, а виносять лише у певні дні просто на вулицю, де його забирає спеціальна вантажівка. Якщо хтось забув винести сміття вчасно, йому доведеться забрати свій пакет назад додому, інакше залишене на вулиці сміття повернуть вже зі штрафним квитком.

Заборонені подарунки

Японці вірять у прикмети та здавна шукають прихований сенс у всьому, що також стосується і подарунків. Наприклад, японцям не варто дарувати зелений чай, адже він традиційно подається на похоронах, а також не варто дарувати взуття тим, хто старший за віком чи статусом, адже це наче "наступ", який демонструє перевагу над людиною. А ще у Японії не вітається дарування шкарпеток та білизни, адже японці можуть протрактувати це як "подарунок бідному", хоча все залежить від того, які у людей стосунки.



Подарунки, які краще не купувати / UnSplash

Носіння масок

В теперішніх реаліях носіння маски не здається чимось незвичайним, але японці звикли носити маски ще до того, як це стало мейнстримом. У Японії люди носять маску з двох причин: щоб захистити дихальні шляхи від пилу та пилку та аби приховати своє обличчя, коли не хочеться, щоб хтось бачив твої емоції чи недосконалу шкіру. Таке явище навіть має свою назву "дате масуку".

Незручності з татуюванням

Японці досі з підозрою ставляться до тату, що розпочалось ще з часів діяльності злочинних угрупувань якудзи, які носили татуювання. І хоча з напливом туристів це явище відходить у минуле, проте в Японії досі є публічні місця, як-от традиційні термальні джерела чи пляжі, куди заборонено заходити з татуюванням.

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Хацумодо

Хацумодо – це японська традиція першого візиту до храму, що зазвичай відбувається у перший тиждень Нового року. Люди приходять просити про здійснення бажань, а також скуштувати смаколики чи придбати сувеніри.

Робототехніка

В Японії можна відвідати неймовірні місця, в яких офіціантами та шеф-кухарями працюють справжні роботи, які приготують смачні млинці з шоколадом та принесуть відвідувачам їхні замовлення.



В Японії є місця, де офіціанти – роботи / japan-360.net

Сім'я в оренду

В Японії не обов'язково одружуватись, щоб мати сім'ю, адже її можна орендувати. Це спеціальна платна послуга в Японії для самотніх людей, які хочуть відчути тепло сімейного затишку. Такі оголошення можна знайти в журналах та на спеціальних сайтах.

Поховання за життя

Як би приголомшливо це не звучало, але японці цілком спокійно ставляться до своєї смерті, тому тут можна побачити фотосалони, які зроблять фотографію для поховання, а також у звичайних торговельних центрах можна випробувати зручність трун та підібрати ті, які найбільше "сподобались".



У Японії можна спробувати зручність трун / straitstimes.com

Епіляція

Якщо у більшості країн нормально та навіть правильно голити ноги, то у Японії так само нормально голити руки.

Сон у транспорті

Японці спокійно сплять у транспорті по дорозі на навчання чи роботу, не боячись бути пограбованими, адже там – це велика рідкість.

Культ здорового харчування

У Японії вважається цілком звичайним важити 40 кілограмів, адже японці полюбляють дієти, вітаміни та правильне харчування, тому людей із зайвою вагою тут можна зустріти вкрай рідко.



В Японії існує культ здорового харчування / UnSplash

Клавіатура

В японській мові велика кількість ієрогліфів, яку неможливо вмістити на клавіатурі. Але мало хто знає, що в Японії існує не одна, а цілих три абетки: ієрогліфи кандзі, хіраґана й катакана. Для клавіатури використовують абетку хіраґана, яку розбивають на категорії. Вона складається із 48 знаків, які позначають певні склади. З її допомогою можна перетворювати текст в ієрогліфи.

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Японія – дивовижна країна, в якій неймовірним чином поєднались нанотехнології та стародавні традиції, тому її культура справді дивовижна та унікальна.