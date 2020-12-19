Мальдівські острови стали найкращим у світі місцем для комфортної дистанційної роботи.

Рейтинг кращих напрямків для подорожей у наступному році склав онлайн-сервіс Skyscanner.

За їхньою оцінкою, саме на Мальдівах найкраще місце для роботи поза офісом. Якщо не підходить цей варіант, тоді Мексика або Карибські острови. Їх вважають "райськими для віддаленої роботи".



Мальдіви – найкраще місце для віддаленої роботи \ Photo by Jennvmy_ on Unsplash

Для люксового відпочинку експерти радять брати квитки до Греції. А ось для ідеального серфінгу – в американський штат Каліфорнія. Також в рейтингу були представлені кращі місця для екотуризму – серед них виявилися Коста-Рика, Ямайка й Азорські острови в Португалії. Нью-Йорк та Балеарські острови – для вечірок.