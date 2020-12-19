Мальдивские острова стали лучшим в мире местом для комфортной дистанционной работы.

Рейтинг лучших направлений для путешествий в следующем году составил онлайн-сервис Skyscanner.

По их оценке, именно на Мальдивах лучшее место для работы вне офиса. Если не подходит этот вариант, тогда Мексика или Карибские острова. Их считают "райскими для удаленной работы".



Мальдивы – лучшее место для удаленной работы \ Photo by Jennvmy_ on Unsplash

Для люксового отдыха эксперты советуют брать билеты в Грецию. А вот для идеального серфинга – в американский штат Калифорния. Также в рейтинге были представлены лучшие места для экотуризма – среди них оказались Коста-Рика, Ямайка и Азорские острова в Португалии. Нью-Йорк и Балеарские острова – для вечеринок.