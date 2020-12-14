Топ-20 міст світу за кількістю населення: де живе найбільше людей – рейтинг з фото
Кількість населення у всьому світі збільшується з неймовірною швидкістю, і все більше людей переїжджають у великі міста, шукаючи кращих умов для життя. Пропонуємо до вашої уваги топ-20 міст, які увійшли у рейтинг найбільш населених на планеті.
Travel24 підготував для вас добірку з 20 найбільш населених міст планети станом на 2020 рік.
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Список міст у світі, де живе найбільше людей
Токіо
Місто засноване у 1603 році та розташоване у південно-східній частині острова Хонсю. З японської "Токіо" перекладається як "Східна столиця". Токіо – столиця Японії, вважається найбільшим культурним, фінансовим та політичним центром країни. До того ж це місто – густонаселене у світі, а також найбільше в країні. Населення столиці Японії – понад 37 мільйонів людей. Токіо – це місто контрастів, де переплетені динамічність та футуристичність мегаполісу з архітектурними традиціями минулого.
Хмарочоси Токіо
Делі
Одне з найстаріших міст Індії, яке зберігає пам'ятки щонайменше з восьми міст різних історичних епох. Також входить у список найбільш густонаселених міст світу, де чисельність населення перевищує 28 мільйонів осіб.
Мальовниче Делі
Сан-Паулу
Головне місто, що розташоване у південно-східному штаті Бразилії Сан-Паулу. Місто є транспортним центром з найбільшими аеропортами країни. Його вважають найбільшим промисловим центром Південної Америки. Кількість населення тут близько 22 мільйонів жителів.
Вулички Сан-Паулу
Шанхай
Найбільше місто Китаю, яке вважається центром торгівлі та фінансів. Це портове місто, назва якого перекладається з китайської як "місто біля моря". Кількість населення перевищує 25 мільйонів людей.
Хмарочоси Шанхаю / china-briefing.com
Мехіко
Найбільше місто та столиця Мексики. Воно розташоване на півдні Мексиканського нагір'я, тому підіймається над рівнем моря приблизно на 2 тисячі метрів. Тут живуть та працюють понад 21 мільйон людей.
Архітектурні споруди Мехіко
Каїр
Столиця Єгипту, а також найбільше місто Африки. В ньому органічно поєднались високі хмарочоси та величні мечеті. Каїр вважається одним із найбільш густонаселених міст світу, в якому нараховують більше як 20 мільйонів жителів.
Каїр / firetrip.me
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Мумбаї
Західне місто Індії, що розташоване на узбережжі Аравійського моря. Воно назване на честь одного із перевтілень богині Мумбадеви. Цей мегаполіс – один з найбільш густонаселених в Індії. Тут проживає майже 20 мільйонів людей.
Один з районів Мумбаї / medium.com
Пекін
Столиця Китаю розташована у північно-західній частині країни. З півночі місто оточене горами. Населення Пекіну налічує близько 19,6 мільйона жителів, що робить його одним з найбільш густонаселених міст.
Вечірній Пекін / dergachev-va.livejournal.com
Дакка
Найбільше місто та столиця Багладешу. Вважається центром економічного життя країни з найбільш розвиненою інфраструктурою. Населення міста – 19,5 мільйонів осіб.
Будинки у місті Дакка
Осака
Місто в Західній Японії, яке є найменшою префектурою країни з найбільшою кількістю населення, де проживають 19,2 мільйона людей.
Вулиці Осаки
Нью-Йорк
Мегаполіс на східному узбережжі США, яке є найдорожчим містом країни з репутацією економічного центру світу. Населення – більше ніж 18 мільйонів жителів.
Хмарочоси Нью-Йорка / forumdaily.com
Карачі
Найбільше пакистанське місто-порт, яке є адміністративним центром провінції Сінд. Кількість жителів налічує понад 15 мільйонів.
Карачі
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Буенос-Айрес
Найбільше автономне місто та столиця Аргентини, що розташоване у центрально-північній частині країни. У місті проживає 14,9 мільйона жителів.
Вечірній Буенос-Айрес / incormartour.com.ua
Чунцін
Центральне місто Китаю, один з найбільших наукових та промислових центрів країни. Кількість жителів – 14,8 мільйона людей.
Чунцін
Стамбул
Найбільше місто-порт Туреччини, яке посідає 5 місце серед міст країни та всієї Європи за кількістю населення. Стамбул є культурним та промисловим центром країни, який розташований на узбережжі Босфору. Населення міста становить 14,7 мільйона жителів.
Сонячний Стамбул
Колката
Столиця Західної Бенгалії в Індії. Культурний та інтелектуальний центр країни з населенням у 14,5 мільйонів жителів.
Скупчення людей на одній з вулиць Колкати
Маніла
Столиця та діловий центр Філіппін, який розташований на узбережжі Манільської затоки на острові Лусон. Вважається одним з найбільш густонаселених міст планети. Тут налічується майже 13,5 мільйонів осіб.
Маніла
Лаґос
Найбільше місто-порт у південно-західній частині Нігерії. Найбільш густонаселене місто Африки, з населенням трохи менше як 13,5 мільйонів.
Лаґос з висоти пташиного польоту
Ріо-де-Жанейро
Друге найбільше місто Бразилії, яке є одним із найгарніших у Південній Америці. Його назва перекладається з португальської як "січнева ріка". Воно розташоване на узбережжі океанської бухти Гуанабара. Населення – 13,3 мільйона людей.
Мальовниче Ріо-де-Жанейро
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Тяньцзінь
Це портове місто, яке вважається одним з економічних центрів розвитку Китаю. Розташоване неподалік від Пекіну вздовж узбережжя річки Хайхе. Населення міста – трохи більш як 13 мільйонів жителів.
Мегаполіс Тяньцзінь
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