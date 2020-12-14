Кількість населення у всьому світі збільшується з неймовірною швидкістю, і все більше людей переїжджають у великі міста, шукаючи кращих умов для життя. Пропонуємо до вашої уваги топ-20 міст, які увійшли у рейтинг найбільш населених на планеті.

Travel24 підготував для вас добірку з 20 найбільш населених міст планети станом на 2020 рік.

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Список міст у світі, де живе найбільше людей

Токіо

Місто засноване у 1603 році та розташоване у південно-східній частині острова Хонсю. З японської "Токіо" перекладається як "Східна столиця". Токіо – столиця Японії, вважається найбільшим культурним, фінансовим та політичним центром країни. До того ж це місто – густонаселене у світі, а також найбільше в країні. Населення столиці Японії – понад 37 мільйонів людей. Токіо – це місто контрастів, де переплетені динамічність та футуристичність мегаполісу з архітектурними традиціями минулого.



Хмарочоси Токіо

Делі

Одне з найстаріших міст Індії, яке зберігає пам'ятки щонайменше з восьми міст різних історичних епох. Також входить у список найбільш густонаселених міст світу, де чисельність населення перевищує 28 мільйонів осіб.



Мальовниче Делі

Сан-Паулу

Головне місто, що розташоване у південно-східному штаті Бразилії Сан-Паулу. Місто є транспортним центром з найбільшими аеропортами країни. Його вважають найбільшим промисловим центром Південної Америки. Кількість населення тут близько 22 мільйонів жителів.



Вулички Сан-Паулу

Шанхай

Найбільше місто Китаю, яке вважається центром торгівлі та фінансів. Це портове місто, назва якого перекладається з китайської як "місто біля моря". Кількість населення перевищує 25 мільйонів людей.



Хмарочоси Шанхаю / china-briefing.com Хмарочоси Шанхаю / china-briefing.com

Мехіко

Найбільше місто та столиця Мексики. Воно розташоване на півдні Мексиканського нагір'я, тому підіймається над рівнем моря приблизно на 2 тисячі метрів. Тут живуть та працюють понад 21 мільйон людей.



Архітектурні споруди Мехіко

Каїр Столиця Єгипту, а також найбільше місто Африки. В ньому органічно поєднались високі хмарочоси та величні мечеті. Каїр вважається одним із найбільш густонаселених міст світу, в якому нараховують більше як 20 мільйонів жителів.

Каїр / firetrip.me Каїр / firetrip.me

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