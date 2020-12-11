З настанням третьої хвилі пандемії коронавірусу країни, що приймають туристів, вигадують нові способи, щоб запобігти підроблених тестів. Тепер у мандрівників почали вимагати документи з великим рівнем захисту – QR-кодом або з водяним знаком.

Останнім часом, в Україні почастішали випадки покупок фейкових довідок про нібито зроблений ПЛР-тест для виїзду закордон. Такі заходи повинні підтвердити оригінальність довідки з лабораторії про негативні результати тестування на COVID-19, про це повідомляє "РБК-Україна".

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Нові правила для в'їзду в Єгипет

Ще з 1 вересня у Єгипті прийняли вимогу в'їжджати в країну з негативним результатом тесту на COVID-19. Тоді потрібно було пред'явити сертифікат з лабораторії англійською мовою з мокрою печаткою або штрих-кодом з результатом аналізу не раніше, ніж за 72 години до вильоту. Але вже з 1 грудня на документі повинен бути ще й водяний знак або QR-код.

Довідка про негативний результат тестування повинна бути видана англійською мовою. Обов'язково: надання оригіналу довідки з мокрою печаткою і водяним знаком або QR-кодом. Вимога про обов'язкову наявність QR-коду або водяного знака на оригіналі тесту починає діяти з 01.12.2020 року, – повідомляється у пам'ятці для туристів у туроператора "JoinUp!".

У випадку відсутності оригіналу з собою, на кордоні можна показати сертифікат з лабораторії в електронному вигляді.



Один з курортів Єгипту / pravda.com.ua

В Єгипті справді перевіряють, щоб тести були оригінальними з мокрою печаткою. За минулий тиждень QR-коди у наших туристів ще не зчитували, – зазначає в коментарі "РБК-Україна" Олеся Маніна, менеджер з туризму компанії "Подорож у мрії".

Які ще країни вимагають QR-код для в’їзду

В Домініканській Республіці з 26 листопада всі туристи повинні заповнювати електронну анкету. При її оформленні турист отримує QR-код, який сканують або авіакомпанії при посадці на рейс до країни, або прикордонники в аеропорту прибуття.

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Такі ж правила перетину діють і у Гватемалі, Белізі та Коста-Риці. Для поїздки потрібен негативний результат ПЛР-тесту або доведеться 14 днів провести на самоізоляції. У Коста-Рику для отримання коду заповнюють таку ж форму. Для поїздки в Беліз потрібно спочатку завантажити додаток Belize Travel Health не пізніше, ніж за 3 дні до поїздки. Після цього мандрівник отримає свій QR-код, за яким його пустять в країну. Подібні правила вже ввели й деякі європейські країни: Іспанія, Греція, Литва.