С наступлением третьей волны пандемии коронавируса страны, принимающие туристов, придумывают новые способы, чтобы предотвратить подделку тестов. Теперь у путешественников потребовали документы с высоким уровнем защиты – QR-кодом или с водяным знаком.

В последнее время, в Украине участились случаи покупок фейковых справок о якобы сделанных ПЦР-тестах для выезда за границу. Такие меры должны подтвердить оригинальность справки из лаборатории об отрицательных результатах тестирования на COVID-19, об этом сообщает "РБК-Украина".

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Новые правила для въезда в Египет

Еще с 1 сентября в Египте приняли требование въезжать в страну с отрицательным результатом теста на COVID-19. Тогда нужно было предъявить сертификат из лаборатории на английском языке с мокрой печатью или штрих-кодом с результатом анализа не ранее, чем за 72 часа до вылета. Но уже с 1 декабря на документе должен быть еще и водяной знак или QR-код.

Справка об отрицательном результате тестирования должна быть издана на английском языке. Обязательно: предоставление оригинала справки с мокрой печатью и водяным знаком или QR-кодом. Требование об обязательном наличии QR-кода или водяного знака на оригинале теста начинает действовать с 01.12.2020 года, – говорится в памятке для туристов у туроператора "JoinUp!".

В случае отсутствия оригинала с собой, на границе можно показать сертификат из лаборатории в электронном виде.



Один из курортов Египта / pravda.com.ua

В Египте действительно проверяют, чтобы тесты были оригинальными с мокрой печатью. За прошедшую неделю QR-коды в наших туристов еще не считывали, – отмечает в комментарии "РБК-Украина" Олеся Манина, менеджер по туризму компании "Путешествие в мечты".

Какие еще страны требуют QR-код для въезда

В Доминиканской Республике с 26 ноября все туристы должны заполнять электронную анкету. При ее оформлении турист получает QR-код, который сканируют или авиакомпании при посадке на рейс в страну, или пограничники в аэропорту прибытия.

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Такие же правила пересечения действуют и в Гватемале, Белизе и Коста-Рике. Для поездки нужен отрицательный результат ПЦР-теста или придется 14 дней провести на самоизоляции. В Коста-Рику для получения кода заполняют такую же форму. Для поездки в Белиз нужно сначала загрузить приложение Belize Travel Health не позднее, чем за 3 дня до поездки. После этого путешественник получит свой QR-код, по которому его пустят в страну. Подобные правила уже ввели и некоторые европейские страны: Испания, Греция, Литва.