Египет – это один из самых популярных туристических направлений, что не удивляет, ведь в этой жаркой африканской стране можно отдыхать в течение целого года. Узнайте, какая там погода в декабре и стоит ли отправляться туда на зимний отдых.

История Египта охватывает целое тысячелетие, а волшебная природа настолько разнообразна, что делает эту страну одним из самых желанных мест для отдыха. Здесь каждый может найти что-то для себя: от величественных памятников древних цивилизаций, завернутых в холмы барханов, до современных мегаполисов со всеми стандартами туристического мира. Климат Египта считается тропическим континентальным, кроме как на востоке страны.

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Самым привлекательным сезоном для туристов всегда был август, однако в Египте даже в декабре можно прекрасно провести время и отдохнуть сполна. В отличие от летнего сезона, погода в декабре становится более комфортной: нет сильной жары, а солнце становится более мягким. Еще одним преимуществом отдыха в декабре является то, что к этому времени улицы и пляжи страны заметно пустеют, ведь количество туристов значительно уменьшается.



Море в Египте зимой / wanna.com.ua

Отдых в Египте в декабре

В декабре в Египте погода все еще остается солнечной и теплой, хотя иногда температура воздуха может снижаться. Средняя температура в этот период – от +23°С до +25°С. Температура воды в море - примерно +23°С.

Такой уровень прогрева воды считается комфортным для туриста, хотя купаться стоит начинать ближе к обеду, ведь утром вода не успевает прогреваться, а вечером она становится достаточно холодной. В некоторых прибрежных районах температура воздуха может снижаться даже на 10°С (Дахаб), поэтому стоит принимать это во внимание.

Египет омывается сразу двумя морями: на севере – Средиземным, на востоке – Красным. Среди туристов более популярны курорты Красного моря, ведь температура воды здесь почти не опускается ниже 20°С в течение года, поэтому в декабре пляжный сезон здесь продолжается. Наиболее посещаемыми курортами на побережье Красного моря являются: Хургада, Шарм-эш-Шейх, Макади, Марса-Алам, Сома-Бей, Дахаб, Таба и Бур-Сафага.



Курорт Шарм-эль-Шейх​ / marakuya.kiev.ua

А вот климат побережья Средиземного моря более суровый: в декабре начинает дуть прохладный северный ветер, поэтому пляжный сезон здесь заканчивается уже в сентябре. Хотя купаться уже может быть некомфортно, здесь можно половить рыбу в открытом море. Мерса-Матрух и Александрия – самые посещаемые курорты восточной части Египта, которые славятся своими бухтами.



Александрия в Египте / tourprom.ru

Для туристов в декабре в Египте найдется много развлечений: можно исследовать несравненную и удивительную природу Красного моря, занимаясь дайвингом. А еще в Египте это сезон фруктов, которыми можно насладиться на местных базарах. Туристы также могут посещать разнообразные экскурсии.

Египту есть чем удивить и в вечернее время: развлекательные рождественские программы, рестораны, ночные клубы и многое другое. Также во всех курортных городах есть мечети, где можно вдохновиться невероятной красотой архитектуры и глубиной культуры Египта.

Погода в декабре 2020 в Египте

Город Температура воздуха днем Температура воздуха ночью Температура воды Хургада +22,5°C +17,5°C +24°C Шарм-эль-Шейх +24°C +17°C +24°C Марса-Алам +23 – 24°C +17 – 18°C +24 – 25°C Макади +23°C +19°C +23°C Сома-Бей +23°C +19°C +23°C Бур-Сафага +21,3°С +16,6°С +24,7°С Таба +22°С +15°С +22°С Дахаб +20°С +15°С +24°С Мерса-Матрух +18,7°C +15,6°C +20,5°C Александрия +19,7°C +16,4°C +20,6°C

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Какая температура воздуха в Египте сейчас



Погода в регионах Египта по состоянию на 10 декабря 2020 / Скриншот sinoptik.ua

Египет – удивительная страна, которая сможет порадовать туристов не только в период летней жары, но и поразить своим обаянием зимой.