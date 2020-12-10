Отдых в Египте в декабре 2020 – какая погода на курортах: температура воздуха и моря
Египет – это один из самых популярных туристических направлений, что не удивляет, ведь в этой жаркой африканской стране можно отдыхать в течение целого года. Узнайте, какая там погода в декабре и стоит ли отправляться туда на зимний отдых.
История Египта охватывает целое тысячелетие, а волшебная природа настолько разнообразна, что делает эту страну одним из самых желанных мест для отдыха. Здесь каждый может найти что-то для себя: от величественных памятников древних цивилизаций, завернутых в холмы барханов, до современных мегаполисов со всеми стандартами туристического мира. Климат Египта считается тропическим континентальным, кроме как на востоке страны.
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Самым привлекательным сезоном для туристов всегда был август, однако в Египте даже в декабре можно прекрасно провести время и отдохнуть сполна. В отличие от летнего сезона, погода в декабре становится более комфортной: нет сильной жары, а солнце становится более мягким. Еще одним преимуществом отдыха в декабре является то, что к этому времени улицы и пляжи страны заметно пустеют, ведь количество туристов значительно уменьшается.
Море в Египте зимой / wanna.com.ua
Отдых в Египте в декабре
В декабре в Египте погода все еще остается солнечной и теплой, хотя иногда температура воздуха может снижаться. Средняя температура в этот период – от +23°С до +25°С. Температура воды в море - примерно +23°С.
Египет омывается сразу двумя морями: на севере – Средиземным, на востоке – Красным. Среди туристов более популярны курорты Красного моря, ведь температура воды здесь почти не опускается ниже 20°С в течение года, поэтому в декабре пляжный сезон здесь продолжается. Наиболее посещаемыми курортами на побережье Красного моря являются: Хургада, Шарм-эш-Шейх, Макади, Марса-Алам, Сома-Бей, Дахаб, Таба и Бур-Сафага.
Курорт Шарм-эль-Шейх / marakuya.kiev.ua
А вот климат побережья Средиземного моря более суровый: в декабре начинает дуть прохладный северный ветер, поэтому пляжный сезон здесь заканчивается уже в сентябре. Хотя купаться уже может быть некомфортно, здесь можно половить рыбу в открытом море. Мерса-Матрух и Александрия – самые посещаемые курорты восточной части Египта, которые славятся своими бухтами.
Александрия в Египте / tourprom.ru
Для туристов в декабре в Египте найдется много развлечений: можно исследовать несравненную и удивительную природу Красного моря, занимаясь дайвингом. А еще в Египте это сезон фруктов, которыми можно насладиться на местных базарах. Туристы также могут посещать разнообразные экскурсии.
Погода в декабре 2020 в Египте
|Город
|Температура воздуха днем
|Температура воздуха ночью
|Температура воды
|Хургада
|+22,5°C
|+17,5°C
|+24°C
|Шарм-эль-Шейх
|+24°C
|+17°C
|+24°C
|Марса-Алам
|+23 – 24°C
|+17 – 18°C
|+24 – 25°C
|Макади
|+23°C
|+19°C
|+23°C
|Сома-Бей
|+23°C
|+19°C
|+23°C
|Бур-Сафага
|+21,3°С
|+16,6°С
|+24,7°С
|Таба
|+22°С
|+15°С
|+22°С
|Дахаб
|+20°С
|+15°С
|+24°С
|Мерса-Матрух
|+18,7°C
|+15,6°C
|+20,5°C
|Александрия
|+19,7°C
|+16,4°C
|+20,6°C
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Какая температура воздуха в Египте сейчас
Погода в регионах Египта по состоянию на 10 декабря 2020 / Скриншот sinoptik.ua
Египет – удивительная страна, которая сможет порадовать туристов не только в период летней жары, но и поразить своим обаянием зимой.
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