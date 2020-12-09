Турция – страна, расположенная на двух континентах: в юго-западной части Азии и на юге Европы. Турецкий берег омывается сразу четырьмя морями: Средиземным, Эгейским, Черным и Мраморным. Каждый год в эту яркую и удивительную страну приезжают миллионы туристов.

Турецкие пляжи считаются самыми чистыми в мире, а уровень обслуживания здесь образцовый: персонал знает по несколько иностранных языков, гостиницы – безупречно чистые, цены – демократичные.

Кроме этого, Турция подойдет как для отдыха на пляже под жарким солнцем, так и для катания на лыжах, сезон которого начинается в начале декабря.

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Отдых в Турции в декабре

Зимы в Турции отличаются от тех, к которым мы привыкли, ведь турецкий климат мягкий и умеренный. Средняя температура воздуха днем ​​в декабре здесь колеблется в пределах +17°C, хотя северные регионы немного холоднее. А вот ночью столбик термометра опускается до +6 °C.

В декабре пляжный сезон в Турции замирает, ведь температура воды не превышает +19°C на побережье Средиземного моря, и +12°C на побережье Черного.



Море в Турции зимой / Фото aktug

Поэтому в декабре многие туристы отправляются на горнолыжные курорты, среди которых лучшими считаются Улудаг, Паландокен, Сарыкамыш, Карталкая, Картепе и Эрджиес.

Хотя Турция – страна с относительно молодым горнолыжным спортом, однако эта индустрия здесь активно развивается: появляются специальные трассы для альпинистов и горнолыжные школы. Ежегодно в Турции увеличивается поток туристов, стремящихся увидеть заснеженные склоны Северных Анатолийских гор и посетить туристические горнолыжные базы. Такой отдых подойдет как для начинающих горнолыжников, так и для профессионалов.



Курорт Uludağ в Турции / Фото bursasehir16

Для тех, кто интересуется историей и архитектурой, декабрь – отличное время для экскурсионного отдыха. Прекрасным местом для экскурсии является Стамбул, ведь здесь можно посетить Султанахмет, центр старого Стамбула, усеянный самыми известными и великими зданиями города: здесь можно увидеть Софийский собор, Голубую мечеть, Дворец Топкапы, Цистерну Базилика и многое другое. А чтобы окунуться в настоящую атмосферу восточной магии, можно пройтись по улочкам самобытных турецких базаров.

Также в декабре и январе в Турции открывается фестивальный сезон: 1 декабря в Анкаре началась ярмарка сувениров, а уже с 10 по 17 декабря туристы смогут посетить фестиваль дервишей Шеб-и-Аруз в Конье, посвященный философу-суфию и классику персидской поэзии Джелаладдину Руми.

Вечерняя Турция не менее захватывающая, ведь ее ночная жизнь такая же разнообразная, как и дневная: в Алании и Кемере расположено впечатляющее количество баров, ночных клубов и дискотек.

Посещая Турцию в декабре, не стоит обходить рестораны и кафе, ведь турецкая кухня – неотъемлемая составляющая местного колорита и традиций.



Турецкая кухня очень вкусная / Фото goturkey

Погода в декабре 2020 в Турции

Город Температура воздуха днем Температура воздуха ночью Температура воды Анталия 17°C 14°C 19°C Алания 17 C° 15°C 19°C Кемер 15°C 10°C 19°C Бодрум 15°C 12°C 19°C Стамбул 10 C° 5 C° 14°C Анкара 8°C 2°C 16°C Измір 14°C 8°C 16°C

Какая температура воздуха в Турции сейчас



Погода в регионах Турции состоянию на 9 декабря 2020 / Скриншот sinoptik.ua

Турция – колодец мировой истории, наполненный неповторимыми легендами и разрисованный невероятными пейзажами, растянувшимися вдоль бескрайних пространств. Отдых в Турции навсегда останется в воспоминаниях, независимо от выбранного времени года.



Котов в Турции вы встретите на каждом шагу / Фото goturkey