Погода в Турции в декабре 2020 – какая температура воздуха и моря: плюсы и минусы отдыха
Турция – страна, расположенная на двух континентах: в юго-западной части Азии и на юге Европы. Турецкий берег омывается сразу четырьмя морями: Средиземным, Эгейским, Черным и Мраморным. Каждый год в эту яркую и удивительную страну приезжают миллионы туристов.
Турецкие пляжи считаются самыми чистыми в мире, а уровень обслуживания здесь образцовый: персонал знает по несколько иностранных языков, гостиницы – безупречно чистые, цены – демократичные.
Кроме этого, Турция подойдет как для отдыха на пляже под жарким солнцем, так и для катания на лыжах, сезон которого начинается в начале декабря.
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Отдых в Турции в декабре
Зимы в Турции отличаются от тех, к которым мы привыкли, ведь турецкий климат мягкий и умеренный. Средняя температура воздуха днем в декабре здесь колеблется в пределах +17°C, хотя северные регионы немного холоднее. А вот ночью столбик термометра опускается до +6 °C.
Море в Турции зимой / Фото aktug
Поэтому в декабре многие туристы отправляются на горнолыжные курорты, среди которых лучшими считаются Улудаг, Паландокен, Сарыкамыш, Карталкая, Картепе и Эрджиес.
Хотя Турция – страна с относительно молодым горнолыжным спортом, однако эта индустрия здесь активно развивается: появляются специальные трассы для альпинистов и горнолыжные школы. Ежегодно в Турции увеличивается поток туристов, стремящихся увидеть заснеженные склоны Северных Анатолийских гор и посетить туристические горнолыжные базы. Такой отдых подойдет как для начинающих горнолыжников, так и для профессионалов.
Курорт Uludağ в Турции / Фото bursasehir16
Для тех, кто интересуется историей и архитектурой, декабрь – отличное время для экскурсионного отдыха. Прекрасным местом для экскурсии является Стамбул, ведь здесь можно посетить Султанахмет, центр старого Стамбула, усеянный самыми известными и великими зданиями города: здесь можно увидеть Софийский собор, Голубую мечеть, Дворец Топкапы, Цистерну Базилика и многое другое. А чтобы окунуться в настоящую атмосферу восточной магии, можно пройтись по улочкам самобытных турецких базаров.
Также в декабре и январе в Турции открывается фестивальный сезон: 1 декабря в Анкаре началась ярмарка сувениров, а уже с 10 по 17 декабря туристы смогут посетить фестиваль дервишей Шеб-и-Аруз в Конье, посвященный философу-суфию и классику персидской поэзии Джелаладдину Руми.
Посещая Турцию в декабре, не стоит обходить рестораны и кафе, ведь турецкая кухня – неотъемлемая составляющая местного колорита и традиций.
Турецкая кухня очень вкусная / Фото goturkey
Погода в декабре 2020 в Турции
|Город
|Температура воздуха днем
|Температура воздуха ночью
|Температура воды
|Анталия
|17°C
|14°C
|19°C
|Алания
|17 C°
|15°C
|19°C
|Кемер
|15°C
|10°C
|19°C
|Бодрум
|15°C
|12°C
|19°C
|Стамбул
|10 C°
|5 C°
|14°C
|Анкара
|8°C
|2°C
|16°C
|Измір
|14°C
|8°C
|16°C
Какая температура воздуха в Турции сейчас
Погода в регионах Турции состоянию на 9 декабря 2020 / Скриншот sinoptik.ua
Турция – колодец мировой истории, наполненный неповторимыми легендами и разрисованный невероятными пейзажами, растянувшимися вдоль бескрайних пространств. Отдых в Турции навсегда останется в воспоминаниях, независимо от выбранного времени года.
Котов в Турции вы встретите на каждом шагу / Фото goturkey
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