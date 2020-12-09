Погода в Туреччині в грудні 2020 – яка температура повітря і моря: плюси та мінуси відпочинку
Туреччина – країна, розташована на двох континентах: у південно-західній частині Азії та на півдні Європи. Турецький берег омивається одразу чотирма морями: Середземним, Егейським, Чорним та Мармуровим. Та чи варто летіти в Туреччину в грудні? Розповідаємо, яка там погода, а також температура повітря та води.
Турецькі пляжі вважаються найчистішими у світі, а рівень обслуговування тут зразковий: персонал знає по кілька іноземних мов, готелі – бездоганно чисті, ціни – демократичні. Окрім цього, Туреччина підійде як для відпочинку на пляжі під спекотним сонцем, так і для катання на лижах, сезон якого починається на початку грудня.
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Відпочинок у Туреччині в грудні
Зими в Туреччині відрізняються від тих, до яких ми звикли, адже турецький клімат м'який та помірний. Середня температура повітря вдень у грудні тут коливається в межах +17 °C, хоча північні регіони трохи холодніші. А ось вночі стовпчик термометра опускається до +6 °C.
Море в Туреччині зимою / Фото aktug
Тому в грудні багато туристів відправляються на гірськолижні курорти, серед яких найкращими вважаються Улудаг, Паландокен, Сарикамиш, Карталкая, Картепе та Ерджієс.
Хоч Туреччина – країна з відносно молодим гірськолижним спортом, проте ця індустрія тут активно розвивається: з'являються спеціальні траси для альпіністів та гірськолижні школи. Щороку у Туреччині збільшується потік туристів, які прагнуть побачити засніжені схили Північних Анатолійських гір та відвідати відпочинкові гірськолижні бази. Такий відпочинок підійде як для гірськолижників-початківців, так і для професіоналів.
Курорт Uludağ в Туреччині / Фото bursasehir16
Для тих, хто цікавиться історією та архітектурою, грудень – чудовий час для екскурсійного відпочинку. Прекрасним місцем для екскурсії є Стамбул, адже тут можна відвідати Султанахмет, центр старого Стамбулу, всіяний найвідомішими та найвеличнішими будівлями міста: тут можна побачити Софійський собор, Блакитну мечеть, Палац Топкапи, Цистерну Базиліка та багато іншого. А щоб зануритись в справжню атмосферу східної магії, можна пройтись вуличками самобутніх турецьких базарів.
Також у грудні та січні в Туреччині відкривається фестивальний сезон: 1 грудня в Анкарі розпочався ярмарок сувенірів, а вже з 10 по 17 грудня туристи зможуть відвідати фестиваль дервішів Шеб-і-Аруз в Коньї, який присвячений філософу-суфію та класику перської поезії Джелаладдіну Румі.
Відвідуючи Туреччину в грудні, не варто оминати ресторани та кафе, адже турецька кухня – невід'ємна складова місцевого колориту та традицій.
Турецька кухня дуже смачна / Фото goturkey
Погода в грудні 2020 в Туреччині
|Місто
|Температура повітря вдень
|Скільки градусів вночі
|Температура води
|Анталія
|17°C
|14°C
|19°C
|Аланія
|17 C°
|15°C
|19°C
|Кемер
|15°C
|10°C
|19°C
|Бодрум
|15°C
|12°C
|19°C
|Стамбул
|10 C°
|5 C°
|14°C
|Анкара
|8°C
|2°C
|16°C
|Ізмір
|14°C
|8°C
|16°C
Яка температура повітря в Туреччині зараз
Погода в регіонах Туреччини станом на 9 грудня 2020 / Скриншот sinoptik.ua
Туреччина – колодязь світової історії, наповнений неповторними легендами та розмальований неймовірними пейзажами, що простягаються вздовж безмежних просторів. Відпочинок у Туреччині назавжди залишиться у спогадах, навіть якщо ви там не зможете купатися.
Котів у Туреччині ви зустрінете на кожному кроці / Фото goturkey
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