Туреччина – країна, розташована на двох континентах: у південно-західній частині Азії та на півдні Європи. Турецький берег омивається одразу чотирма морями: Середземним, Егейським, Чорним та Мармуровим. Та чи варто летіти в Туреччину в грудні? Розповідаємо, яка там погода, а також температура повітря та води.

Турецькі пляжі вважаються найчистішими у світі, а рівень обслуговування тут зразковий: персонал знає по кілька іноземних мов, готелі – бездоганно чисті, ціни – демократичні. Окрім цього, Туреччина підійде як для відпочинку на пляжі під спекотним сонцем, так і для катання на лижах, сезон якого починається на початку грудня.

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Відпочинок у Туреччині в грудні

Зими в Туреччині відрізняються від тих, до яких ми звикли, адже турецький клімат м'який та помірний. Середня температура повітря вдень у грудні тут коливається в межах +17 °C, хоча північні регіони трохи холодніші. А ось вночі стовпчик термометра опускається до +6 °C.

У грудні пляжний сезон у Туреччині завмирає, адже температура моря не перевищує +19 °C на узбережжі Середземного моря, та +12°C на узбережжі Чорного.

Море в Туреччині зимою / Фото aktug

Тому в грудні багато туристів відправляються на гірськолижні курорти, серед яких найкращими вважаються Улудаг, Паландокен, Сарикамиш, Карталкая, Картепе та Ерджієс.

Хоч Туреччина – країна з відносно молодим гірськолижним спортом, проте ця індустрія тут активно розвивається: з'являються спеціальні траси для альпіністів та гірськолижні школи. Щороку у Туреччині збільшується потік туристів, які прагнуть побачити засніжені схили Північних Анатолійських гір та відвідати відпочинкові гірськолижні бази. Такий відпочинок підійде як для гірськолижників-початківців, так і для професіоналів.

Курорт Uludağ в Туреччині / Фото bursasehir16

Для тих, хто цікавиться історією та архітектурою, грудень – чудовий час для екскурсійного відпочинку. Прекрасним місцем для екскурсії є Стамбул, адже тут можна відвідати Султанахмет, центр старого Стамбулу, всіяний найвідомішими та найвеличнішими будівлями міста: тут можна побачити Софійський собор, Блакитну мечеть, Палац Топкапи, Цистерну Базиліка та багато іншого. А щоб зануритись в справжню атмосферу східної магії, можна пройтись вуличками самобутніх турецьких базарів.

Також у грудні та січні в Туреччині відкривається фестивальний сезон: 1 грудня в Анкарі розпочався ярмарок сувенірів, а вже з 10 по 17 грудня туристи зможуть відвідати фестиваль дервішів Шеб-і-Аруз в Коньї, який присвячений філософу-суфію та класику перської поезії Джелаладдіну Румі.

Вечірня Туреччина не менш захоплива, адже її нічне життя таке ж різноманітне, як денне: в Аланії та Кемері розташована вражаюча кількість барів, нічних клубів та дискотек.

Відвідуючи Туреччину в грудні, не варто оминати ресторани та кафе, адже турецька кухня – невід'ємна складова місцевого колориту та традицій.

Турецька кухня дуже смачна / Фото goturkey

Погода в грудні 2020 в Туреччині

Місто Температура повітря вдень Скільки градусів вночі Температура води Анталія 17°C 14°C 19°C Аланія 17 C° 15°C 19°C Кемер 15°C 10°C 19°C Бодрум 15°C 12°C 19°C Стамбул 10 C° 5 C° 14°C Анкара 8°C 2°C 16°C Ізмір 14°C 8°C 16°C

Яка температура повітря в Туреччині зараз

Погода в регіонах Туреччини станом на 9 грудня 2020 / Скриншот sinoptik.ua

Туреччина – колодязь світової історії, наповнений неповторними легендами та розмальований неймовірними пейзажами, що простягаються вздовж безмежних просторів. Відпочинок у Туреччині назавжди залишиться у спогадах, навіть якщо ви там не зможете купатися.

Котів у Туреччині ви зустрінете на кожному кроці / Фото goturkey