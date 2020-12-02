Земля – прекрасна планета. Її дивовижні пейзажі змушують людей їздити у протилежні кінці світу. Та є такі місця, де людина опиняється під загрозою смерті.

Travel24 підготував для вас добірку небезпечних місць планети, від яких холоне серце.

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Велика блакитна діра, Беліз

Приголомшливо красиве, і настільки ж небезпечне місце, як магнітом, притягує дайверів з усього світу. Воронка, діаметром 305 метрів, і глибиною 123 метри, що має безліч підводних печер, лабіринтів, сталактитів і морських жителів, в тому числі акул-няньок. Навіть найдосвідченіші пірнальники планети не ризикують занурюватися більш ніж на 20-30 метрів, а новачки "хлюпочуться на поверхні", на глибині до 10 метрів. Ті, хто ризикнув пірнути глибше, стверджують, що в печерах зустрічаються скелети з кисневими балонами, тому це небезпечне місце прозвали "кладовищем дайверів".



Велика блакитна діра / tripway.com

Долина смерті, США

Цій долині належить рекорд найвищої температури на планеті + 56,7⁰С. Яким би витривалим ви не були, пекуче сонце й жахлива спека вичерпають всі ваші сили. Без води в цій пустелі можна прожити не більше 14 годин. Через штормові вітри Долину часто і несподівано затоплює, а взимку сюди приходять надзвичайно люті морози.



Долина смерті / strana.ua

Озеро Кавах-Іджен, Індія

На сході індонезійського острова Ява розташована кислотна водойма – вулканічне озеро Кавах, яке наповнене соляною кислотою. Причина цього – хлороводень, що виділяється з жерла вулкана на глибині близько 200 метрів. Вода в цьому озері – сягає 60 градусів Цельсія, але навіть торкатися її не бажано, оскільки ця рідина більш їдка, ніж сірчана кислота в електричному акумуляторі. Місце дуже приваблює туристів, які люблять дивитися на "електричне полум'я", – отруйно-синій вогонь, який з'являється під час загоряння сірки. Проте, перебувати тут довго і тим більше без протигазів – небезпечно для здоров'я.



Озеро на вулкані Кавах-Іджен / wikiway.com

Гора Вашингтон, США

Хоч гора і нижча за Говерлу, все ж лізти на її вершину ризикне тільки великий любитель екстриму. Цю гору називають місцем із найгіршою погодою у світі. Температура повітря тут сягає – 40⁰С, а багато років поспіль цій горі належав світовий рекорд зі швидкості вітру. У альпініста, який потрапив в таку "м'ясорубку", не залишається шансів на порятунок. Це одна з найбільш смертоносних вершин світу. Відомо, що навантаження, які переживає людський організм на вершині, можна порівняти з тими, які люди відчули б на вершині гори Еверест.



Гора Вашингтон / ru.wikipedia.org

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Пустеля Данакіль, Ефіопія

Це місце ще називають "Пеклом на Землі". Таку назву воно отримало через неймовірну спеку, яка досягає 50°C, і газів, що отруйними парами вириваються з надр землі. Велика кількість вулканів і сірчаних озер створює просто фантастичні ландшафти, але мала кількість кисню, токсичні гази й нестерпна спека зовсім не дозволяють насолодитися ними. Хоча в пустелі вдається виживати деяким ефіопським племенам, які звикли до особливостей місцевого клімату, але краще з ними все-таки не зустрічатися. Ходити пустелею без гіда – заборонено.



Пустеля Данакіль / cogitoplanet.com

Будьте пильні у цих місцинах!