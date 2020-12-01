У 2007 році в Китаї побудували місто, яке називається Тіандученг. Центром міста стала, практично, точна копія паризької. Далі, навколо вежі побудували понад тридцять квадратних кілометрів кварталів, в стилістиці часів барона Османа і посадили майже французький парк.