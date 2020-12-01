У Китаї є фейковий Париж, який майже не відрізнити від справжнього – фотопорівняння
У 2007 році в Китаї побудували місто, яке називається Тіандученг. Центром міста стала, практично, точна копія паризької. Далі, навколо вежі побудували понад тридцять квадратних кілометрів кварталів, в стилістиці часів барона Османа і посадили майже французький парк.
Як з'ясував Travel24, французький фотограф Франсуа Пруст опублікував цілу серію знімків, під назвою "Паризький синдром", присвячену "фальшивому" Парижу.
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Франсуа розповідав, що дивитися на Ейфелеву вежу у Китаї – трохи сюрреалістично, але йому сподобалося, що в містечку немає натовпів туристів, а там живуть звичайні люди, які вважають це місце своїм домом.
Ось світлини, які зробив фотограф
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