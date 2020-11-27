Кожна країна має свої національні страви, але це не єдине, що варто скуштувати. "Локальні" солодощі є обов'язковим пунктом у віш-листі мандрівника. Ці смаколики стають візитівкою свого рідного міста.

Travel24 розповість вам про різноманітні смаколики з усіх куточків світу.

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Бельгійські вафлі

Ці вафлі відрізняються своєю повітряною і м'якою текстурою. Традиційно вони мають прямокутну форму і подаються з різними топінгами: шоколадом, карамеллю, морозивом, збитими вершками, та ще й посипаються цукровою пудрою, свіжими ягодами й шматочками фруктів.



Бельгійські вафлі / food.obozrevatel.com

Краківський обважанек

Це невеликий бублик, який посипаний сіллю, кунжутом або маком. Він внесений до європейського списку охоронюваних регіональних продуктів і вважається одним із символів Кракова.



Краківський обважанек / roadaffair.com

Англійський баноффі

Традиційний англійський десерт у вигляді пирога. Готують його з простих продуктів (згущене варене молоко, банани, карамель і вершки). Основу становить подрібнене печиво з вершковим маслом. У деяких рецептах до складу інгредієнтів входять також кава або шоколад. Готовий пиріг прикрашається кремом.



Англійський баноффі / cookjournal.com

Сицилійські каннолі

Хоча Сицилія і не місто, а цілий острів, не можна не написати про каннолі – традиційний сицилійський десерт зі смаженого тіста. Щоб каннолі залишалися хрусткими, їх наповнюють начинкою перед самою подачею або глазурують зсередини розтопленим шоколадом і присипають подрібненими фісташками. В начинку крім цукатів та шоколаду додають різні сиропи, лікери або вино.



Сицилійські каннолі / altarta.com

Празький трдельник

Це знамениті празькі булочки зі здобного тіста з ароматною посипкою з кориці, горіхів і цукру. Їх почали випікати на міських ярмарках ще в першій половині XIX століття, і сьогодні без цих ласощів в Чехії не обходиться жодне народне гуляння. Для місцевих жителів це досі обов'язкове частування на весіллях, хрестинах і церковних святах, а для туристів – "локальний" десерт.



Празький трдельник / praga-praha.ru

Лінцський торт

Названий так на честь австрійського міста Лінц, який вважається його батьківщиною, готують з горіхових пісочних коржів з джемом, а зверху прикрашають фігурками з тіста. Цей десерт один з найдавніших, адже йому вже більше як 350 років. І весь цей час він не втрачає своєї популярності.



Лінцський торт / chef.tm

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Італійський тірамісу

Це багатошаровий десерт, до складу якого входять: сир маскарпоне, кава, курячі яйця, цукор і печиво савоярді. Як правило, десерт посипають какао-порошком. Можлива варіація з додаванням волоського горіха. Існують адаптації рецепта, згідно з якими какао-порошок замінюють тертим шоколадом, савоярді – бісквітом, кавове просочення – фруктовим або алкогольним.



Італійський тірамісу / ukr.media

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