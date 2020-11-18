Кухні країн багато в чому відрізняються одне від одного: різні континенти, традиційні інгредієнти й рівень життя більшості населення завжди відображаються у звичній їжі. Та у кожній з них є особлива страва, яку треба обов'язково скуштувати.

Як виглядають національні страви популярних країн Європи, розповідає Travel24.

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Австрія: віденський шніцель

Злегка відбиту телятину, підсолену та виваляну у муці, збитих яйцях та панірувальних сухарях подають із картопляним салатом, салатом з огірків та шматочком лимону. Він надзвичайно тонкий та добре засмажений.



Шніцель / Getty Images

Іспанія: гаспачо

Гострий томатний суп. В рецепт гаспачо, крім стиглих томатів, входять ріпчаста цибуля, червоний перець і часник. Заправляють страву свіжовижатою олією. А подається разом з хрусткими тостами.



Гаспачо / eda.ru

Франція: креп

Дуже тонкі солодкі млинці, що готують із білої муки показують витонченість та вишуканість французів загалом. Їх подають із найрізноманітнішими начинками – джемами, фруктами, шоколадом.



Креп / cookery.site

Німеччина: ковбаски

Їх існує понад 40 сортів. Ковбаски смажать на барбекю або сковорідці й подають у якості закусок до німецького пива у булках з гірчицею або із картопляним салатом, квашеною капустою та ін. Найбільш популярними є Carrivurst.



Ковбаски Carrivurst / povin.com.ua

Італія: макарони

З макаронних виробів можна виділити спагеті, букатіні, вермішелі, капелліні. Головне в приготуванні – соус і тертий італійський сир, зазвичай це пармезан. Різновидів соусів і варіантів приготування існує дуже багато.



Італійська паста / tsn.ua

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Великобританія: повний англійський сніданок

Місцеві жителі починають свій день з традиційного англійського сніданку, який містить в собі бекон, ковбаски, томлені на вогні помідори, яєчню і тости, копчену пікшу. Більш сучасний варіант сніданку передбачає ранкове вживання запечених бобів з грибами.



Повний англійський сніданок / UnSplash

Туреччина: кебаб

Це національна страва, тому й роблять його з найрізноманітнішими начинками: ніжне м'ясо ягняти, духмяна баранина, м'ясо з овочами та інше. Він готується з натурального якісного м'яса, що не піддавалось хімічній обробці.



Турецький кебаб / androguide.com

Польща: бігус

Традиційна страва польської кухні, що складається із тушкованих овочів та м'яса. Його готують із розмаїття інгредієнтів – свіжої та квашеної капусти, різних сортів м'яса та сосисок, меду, тмину та інших спецій. Найчастіше бігус подають всередині хлібної булки.



Бігус / cook667.blogspot.com

Португалія: франчесінья та крокети із крабів

Франчесінья – типова португальська страва: сандвіч родом із Порту, складається із двох скибок підсмаженого хліба, між якими в'ялена шинка, лінгвіса, свіжа ковбаса чиполата, яловичий стейк або смажене м'ясо.

Також на всьому узбережжі, важливу роль відіграють сардини. На південному узбережжі виловлюють тунців, однак вони занадто дорогі, щоб стати народною національною стравою. Краби, молюски й восьминоги значно дешевше, тому крокети із крабів належать до найпопулярніших національних страв.



Франчесінья / Getty Images

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Греція: сувлакі

Найбільш відома національна страва грецької кухні. Це такий собі грецький "фастфуд", приготовлений із невеликих шматків м'яса та овочів на шпажках. Найчастіше готують страву зі свинини. Смакує сувлакі із картопляним гарніром та під різними соусами.



Сувлакі / grekomania.ru

Смачного!