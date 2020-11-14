З року в рік більшість туристів обирає для подорожі Європу, Азію або Східний напрямок. Однак, як мінімум півсотні країн продовжують залишатися поза увагою. Але вони мають не менш чарівні красоти, розкішні пляжі, цікаву культуру, ніж інші.

Travel24 підготував список з 6 найменш відвідуваних країн світу.

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Кірибаті

Острівна країна в Океанії, що розташовується у всіх чотирьох півкулях Землі. Тут туристи зможуть відпочити на ідеально білих піщаних пляжах, насолодитися красою лагун та порибалити на безлюдних островах. Проблеми з туристами у Кірибаті через невелику кількість авіарейсів.



Кірибаті / nat-geo.ru

Острів Науру

Це крихітний острівець в Тихому океані. Найменша республіка світу площею 21 квадратний кілометр. Тут практично немає що дивитися, тому що більша частина острова – відкрита фосфатна шахта. В країні живе 10 тисяч осіб, працює декілька готелів, є красиві тихоокеанські пляжі й коралові рифи для дайвінгу. І це єдина країна у світі без столиці.



Острів Науру / medium.com

Домініка

На острові просто чарівна природа: водоспади, каньйони, тропічні ліси. Проблеми з туристами у Домініці, так само як і в Кирибаті, через нерозвинуте авіасполучення. Існує два шляхи дістатись до країни на гвинтокрилому літаку або поромом.



Домініка / astons.com

Острів Санту-Антан

Краса диких ущелин та базальтових гір розсіюється поміж яскравих сіл та поодиноких фермерських будиночків – неймовірна краса. Але є мінус – тут потрібно багато ходити пішки, тому варто потурбуватися про зручне взуття.



Острів Санту-Антан / uk.wikipedia.org

Сурінам

Країна у Південній Америці не може похвалитись великою кількістю туристів. Тут розташовані тропічні ліси, водоспади та піщані пляжі. Населення країни розмовляє голландською мовою.

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Острів Шпіцберген

Хоча Норвегія і користується популярністю серед туристів, проте острів Шпіцберген мало хто відвідує. Він розташований за Полярним кругом, тому тут є полярна ніч. Проте навіть взимку Шпіцберген буде цікаво відвідати, адже тут не лише суцільна темрява, але й можна побачити північне сяйво.



Острів Шпіцберген / nordictravel.ua

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