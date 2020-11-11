Попри свою дорожнечу, Австрія притягує туристів з усього світу як магніт. Воно й не дивно, адже на такій маленькій території змогли вміститися дивовижна природа, вишукана архітектура і бурхливе життя. Найтуристичнішим місцем є Гальштат.

Travel24 розповість про невеличке містечко Гальштат.

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Гальштат – давнє поселення у Верхній Австрії, центр соляного й рудного промислу I тисячоліття до н.е. Нині – комуна. Населення всього близько 800 осіб. Він є центром гальштатської культури та пам'яткою ЮНЕСКО. Містечко розташоване у важкодоступній альпійській місцевості на Гальштатському озері.



Вечірній Гальштат / markych.livejournal.com

Музей просто неба

Приїхавши у Гальштат, здається, що потрапив в інше століття. Ви зможете спостерігати, як 800 місцевих мешканців надзвичайно цінують традиційний життєвий уклад, щоправда, взявши від цивілізації найкраще. І без жодних прикрас це місце можна назвати музеєм просто неба. Для жителів Гальштата звично ходити вулицями у традиційному альпійському одязі, у містечку, відрізаному від великої землі горами та озером, це видається досить природним.



Будиночки Гальштата / about-planet.ru

Унікальний цвинтар

Якщо ви хочете дізнатися найдивнішу традицію Гальштата – зазирніть на місцеве кладовище. Територія селища ніяк не може збільшуватися ось уже століття, адже довкола вода та скелі. Народжені тут не можуть дозволити собі розкіш бути похованими, тож, за місцевим звичаєм, через 20 років після поховання кістки померлих дістають з могили, місцевий художник розписує череп яскравими кольорами (малює квіти, дубове листя), підписує імена померлих, а потім кольорові останки зберігаються в капличці. Дивно, чи не так?



Склеп Beinhaus у Гальштаті / bigpicture.ru

Що подивитися?

Вам буде вдосталь декількох годин, щоб подивитися місто повністю, ще й затримуючись на кожному кроці, заходячи в кожен сувенірний магазин по шляху і роблячи знімки міста з усіх ракурсів.

Визначними пам'ятками Гальштата вважаються:

Католицька церква , зведена в 12 столітті, і відреставрована у 2002 році.

, зведена в 12 столітті, і відреставрована у 2002 році. Hallstätter Marktplatz – головна площа міста, що знаходиться в його центрі, на ній проходять всі важливі події суспільства, такі, як ярмарки та концерти.



Hallstätter Marktplatz / pinterest.com

Євангельська церква – її видно на всіх фотографіях міста.

– її видно на всіх фотографіях міста. Оглядовий майданчик "5 пальців" в горах Дахштайн – це абсолютно дивовижний досвід, тому що підйом дозволить вам побачити всю красу альпійської природи з висоти пташиного польоту. Потрапити на гору можна спеціальною канатною дорогою. 2000 метрів над рівнем моря розташовані два оглядові майданчики – "Спіраль" і "5 пальців".



Оглядовий майданчик "5 пальців" / agentika.com

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Гальштат – маленький Китай

Найбільше туристів у Гальштаті з Китаю та інших країн Азії. Китайці настільки сподобали Гальштат, що у 2012 році побудували у себе його повномасштабну копію, чим викликали праведний гнів австрійців. Однак, наявність копії Гальштата в самому Китаї ніяк не відбила в них бажання відвідувати оригінал.



Китайський Гальштат / rutraveller.ru

Щодня місто штурмують ешелони туристичних автобусів, з якими у найближчому майбутньому місцева влада все ж вирішила боротися. Містечко, заслужено занесене в 1997 році в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, в наші дні стало жертвою так званого overtourism, коли туристичний об'єкт просто не може впоратися з потоком туристів. А тому вже з осені 2020 року туристичні автобуси можуть під'їжджати до Гальштату тільки за спеціальною домовленістю з місцевими туроператорами в обмеженій кількості та лише в певний проміжок часу.