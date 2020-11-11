Несмотря на свою дороговизну, Австрия привлекает туристов со всего мира как магнит. Оно и неудивительно, ведь на такой маленькой территории смогли уместиться удивительная природа, изысканная архитектура и бурная жизнь. Самым туристическим местом является Гальштат.

Travel24 расскажет о небольшом городке Гальштат.

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Гальштат – древнее поселение в Верхней Австрии, центр соляного и рудного промысла I тысячелетия до н.э. Сейчас – коммуна. Население всего около 800 человек. Он является центром гальштатской культуры и памятником ЮНЕСКО. Городок расположен в труднодоступной альпийской местности на Гальштатском озере.



Вечерний Гальштат / markych.livejournal.com

Музей под открытым небом

Приехав в Гальштат, кажется, что попал в другой век. Вы сможете наблюдать, как 800 местных жителей очень ценят традиционный жизненный уклад, правда, взяв от цивилизации лучшее. И без всяких украшений это место можно назвать музеем под открытым небом. Для жителей Гальштата привычно ходить по улицам в традиционной альпийской одежде, в городке, отрезанном от большой земли горами и озером, это кажется довольно естественным.



Домики Гальштата / about-planet.ru

Уникальное кладбище

Если вы хотите узнать самую странную традицию Гальштата – загляните на местное кладбище. Территория поселка никак не может увеличиваться вот уже столетия, ведь вокруг вода и скалы. Рожденные здесь не могут позволить себе роскошь быть похороненными поэтому по местному обычаю, через 20 лет после погребения кости умерших достают из могилы, местный художник расписывает череп яркими цветами (рисует цветы, дубовые листья), подписывает имена умерших, а потом цветные останки хранятся в часовне. Удивительно, не так ли?



Склеп Beinhaus в Гальштате / bigpicture.ru

Что посмотреть?

Вам будет достаточно нескольких часов, чтобы посмотреть город полностью, еще и задерживаясь на каждом шагу, заходя в каждый сувенирный магазин по пути и делая снимки города со всех ракурсов.

Достопримечательностями Гальштата считаются:

Католическая церковь , возведенная в 12 веке, и отреставрированная в 2002 году.

, возведенная в 12 веке, и отреставрированная в 2002 году. Hallstätter Marktplatz – главная площадь города, находится в его центре, на ней проходят все важные события общества, такие как ярмарки и концерты.



Hallstätter Marktplatz / pinterest.com

Евангельская церковь – она видна на всех фотографиях города.

– она видна на всех фотографиях города. Смотровая площадка "5 пальцев" в горах Дахштайн – это совершенно удивительный опыт, потому что подъем позволит вам увидеть всю красоту альпийской природы с высоты птичьего полета. Попасть на гору можно специальной канатной дорогой. 2000 метров над уровнем моря расположены две смотровые площадки – "Спираль" и "5 пальцев".



Смотровая площадка "5 пальцев" / agentika.com

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Гальштат – маленький Китай

Больше всего туристов в Гальштате из Китая и других стран Азии. Китайцы настолько полюбили Гальштат, что в 2012 году построили у себя его полномасштабную копию, чем вызвали праведный гнев австрийцев. Однако, наличие копии Гальштата в самом Китае никак не отбил у них желание посещать оригинал.



Китайский Гальштат / rutraveller.ru

Ежедневно город штурмуют эшелоны автобусов, с которыми в скором будущем местные власти все же решили бороться. Городок, заслуженно что занесен в 1997 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в наши дни стал жертвой так называемого overtourism, когда туристический объект просто не может справиться с потоком туристов. Поэтому уже с осени 2020 туристические автобусы могут подъезжать к Гальштату только по специальной договоренности с местными туроператорами в ограниченном количестве и только в определенный промежуток времени.