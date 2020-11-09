Дизайнеры и конструкторы современности смело берутся обуздать стихию. В мире сотни фонтанов, которые танцуют под музыку, закручиваются в викнины и приобретают невероятных очертаний.

Travel24 предлагает подборку самых красивых фонтанов мира.

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Фонтан Стравинского, Париж

Этот потрясающий фонтан был призван оживить не слишком привлекательную площадь у центра Помпиды. Это один из семи новых парижских фонтанов, открытых указом президента в 1978 году. Разноцветный кинетический фонтан Жана Тенгли, созданный в сотрудничестве с французской художницей Ники де Сен-Фалль, движется под музыку Игоря Стравинского. 16 удивительных фигур, которые поочередно выпускают водные струи, разыгрывают перед посетителями площади целое представление в сопровождении лучших произведений композитора.



Фонтан Стравинского / paris.zagranitsa.com

Фонтан богатства, Сингапур

Это водное украшение торгового центра в Сингапуре является рекордсменом – в Книге рекордов Гиннеса Фонтан богатства значится как самый большой в мире. Но создатели позаботились не только о его невероятных размерах и внешнем виде: конструкция создана по всем правилам фен-шуя, а все его элементы наделены глубоким смыслом. Наверное, именно поэтому фонтан привлекает немало желающих не только полюбоваться его движением, но и осуществить желание стать богатым и успешным – говорят, что фонтан на это способен.



Фонтан богатства / singaporegid.ru

Фонтан метаморфоз, Северная Каролина

Это проект амбициозного чешского скульптора Давида Черны. Фонтан стал настоящей урбанистическим украшением главной площади американского городка Шарлотт в Северной Каролине. 7-метровая 16-тонная металлическая голова, состоящая из тысяч одинаковых подвижных пластин. Это одна из тех конструкций, смотреть на которую можно практически бесконечно. Течение воды в синергии с постоянно движущимися элементами и создает те самые "метаморфозы", от которых невозможно отвести глаз.



Фонтан метаморфоз / glavnoe.ua

Фонтан Треви, Рим

Этот фонтан XVIII века, созданный в стиле римского барокко изображает, как морской бог Океан укрощает воды города. Ежедневно со дна фонтана поднимают монеты на сумму до 3 тысяч евро, которые идут на благотворительные кредитные карточки для бедных римлян.

Фонтан построил архитектор Никола Сальви по заказу папы Климента XII в 1730 году. Он является известным символом Рима и неоднократно съемочной площадкой для кино сцен. Самая известная из них – с Анитой Экберг с "Сладкой жизни" Федерико Феллини.



Фонтан Треви / sputnil8.com

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Фонтан Радуги, Сеул

Помимо своей невероятной красоты, он еще и может похвастаться официально зафиксированным достижением – согласно записи в Книге рекордов Гиннеса, является самым длинным фонтаном в мире. Он представляет собой потоки радужных водных струй, которые каскадом спускаются по обе стороны от масштабного моста Панпхо – прямо в реку Ханган. Если днем можно удивляться его масштабности, то вечером фонтан начинает буквально играть красками – струи светятся всеми цветами радуги.



Фонтан Радуги / zelenyimir.ru