Дизайнери та конструктори сучасності сміливо беруться приборкати стихію. У світі сотні фонтанів, які танцюють під музику, закручуються у вікнини та набувають найнеймовірніших обрисів.

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Фонтан Стравінського, Париж

Цей приголомшливий фонтан був покликаний оживити не надто привабливу площу біля центру Помпіду. Це один із семи нових паризьких фонтанів, відкритих указом президента в 1978 році. Різнокольоровий кінетичний фонтан Жана Тенглі, створений у співпраці з французькою художницею Нікі де Сен-Фалль, рухається під музику Ігоря Стравінського. 16 дивовижних постатей, які по черзі випускають водні струмені, розігрують перед відвідувачами площі цілу виставу в супроводі найкращих творів композитора.



Фонтан Стравінського / paris.zagranitsa.com

Фонтан багатства, Сінгапур

Ця водна прикраса торгового центру в Сінгапурі є рекордсменом – у Книзі рекордів Гіннеса Фонтан багатства значиться як найбільший у світі. Але творці подбали не тільки про його неймовірні розміри та зовнішній вигляд: конструкція створена за всіма правилами фен-шую, а всі його елементи наділені глибоким змістом. Напевно, саме тому фонтан приваблює чимало охочих не тільки помилуватися його рухом, але і здійснити бажання стати багатим і успішним – кажуть, що фонтан на це здатний.



Фонтан багатства / singaporegid.ru

Фонтан метаморфоз, Північна Кароліна

Це проєкт амбітного чеського скульптора Давида Черни. Фонтан став справжньою урбаністичною прикрасою головної площі американського містечка Шарлотт у Північній Кароліні. 7-метрова, 16-тонна металева голова, яка складається з тисяч однакових рухомих пластин. Це одна з тих конструкцій, дивитися на яку можна практично нескінченно. Течія води в синергії з постійно рухомими елементами й створює ті самі "метаморфози", від яких неможливо відвести очей.



Фонтан метаморфоз / glavnoe.ua

Фонтан Треві, Рим

Цей фонтан XVIII століття, створений в стилі римського бароко зображує, як морський бог Океан приборкує води міста. Щодня з дна фонтану підіймають монети на суму до 3 тисячі євро, які ідуть на благодійні кредитні картки для бідних римлян.

Фонтан побудував архітектор Нікола Сальві на замовлення папи Климента XII у 1730 році. Він є відомим символом Рима і неодноразово знімальним майданчиком для кіно сцен. Найвідоміша з них – з Анітою Екберг із "Солодкого життя" Федеріка Фелліні.



Фонтан Треві / sputnil8.com

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Фонтан Веселки, Сеул

Крім своєї неймовірної краси, він ще й може похвалитися офіційно зафіксованим досягненням – відповідно до запису в Книзі рекордів Гіннеса, є найдовшим фонтаном у світі. Він являє собою потоки райдужних водних струменів, які каскадом спускаються по обидва боки від масштабного мосту Панпхо – прямо в річку Ханган. Якщо вдень можна дивуватися його масштабності, то ввечері фонтан починає буквально грати барвами – струмені світяться всіма кольорами веселки.



Фонтан Веселки / zelenyimir.ru