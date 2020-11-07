Здавалося б, туристам неможливо побачити затонулий Титанік, але компанія OceanGate Expeditions у 2021 році планує запустити екскурсії до найвідомішого корабля усіх часів.

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Науково-дослідна компанія OceanGate Expeditions, що базується у Вашингтоні, має на меті повернутися до останнього місця Титаніка для низки дослідницьких експедицій, які триватимуть з травня по вересень протягом наступних кількох років, і запросить невелику кількість гостей, щоб взяти у цьому участь.



Підводний човен, на якому має здійснитися експедиція / oceangate.com

Вони планують визначити, в якому стані зараз знаходиться корабель, вивчити всі уламки навколо Титаніка, скласти його 3D-модель, а також дослідити водний світ поруч і на самому кораблі, щоб дізнатися, хто там зараз живе.

Президент компанії Стокдон Раш, співпрацював з Boeing і NASA над розробкою і будівництвом підводного човна з вуглецевого волокна під назвою Titan, який може опускатися на глибину трохи більш як 4 кілометрів.



Підводний човен Titan / oceangate.com

Цей човен може вмістити екіпаж всього з 5 людей: пілот, науковець і ті, що компанія буде називати 3 "спеціалісти місії". Туристи, які платять повинні допомагати у проведенні досліджень, як саме – поки невідомо.



Екіпаж човна Titan – лише 5 осіб / oceangate.com

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Вартість восьмиденного туру для однієї людини складе 125 тисяч доларів. Видання Gizmodo зазначає, що ця експедиція є найдорожчим туристичним туром у світі. Для порівняння, сходження на Еверест з досвідченим гідом і шерпами обійдеться в суму близько 45 тисяч доларів.