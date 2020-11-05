Побачити казку із фільму "Гаррі Поттер" на власні очі мріє кожна дитина. І це реально у таємничій та прекрасній Шотландії. Віадук Гленфіннан – легендарна дорога в Гоґвортс.

Travel24 розповість вам про цей залізничний віадук.

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Гленфіннан – залізничний віадук на лінії Вест-Гайленд у Гленфіннан, Лохабер, Гайленд, Шотландія, на дільниці між Форт-Вільям і Маллейг. Він розташований в долині Гленфіннан між двома горами, що біля прісноводного озера Лох-Шив. Його площа становить 19,3 кілометра, а максимальна глибина – 128 метрів. Озеро має льодовикове походження. Максимальна довжина близько 28 кілометрів, за цим показником Лох-Шив займає четверте місце серед озер Шотландії.



Озеро Лох-Шив / lifeglobe.net

З історії віадуку

Ця споруда з'явилася в 1901 році й мало не зникла декілька десятиліть тому. Віадук з 21 бетонної арки, заввишки 30 метрів будувався протягом 4 років і став своєрідним проривом в шотландській інженерній справі та архітектурі. На час зведення він був найбільшою бетонною безарматурною спорудою у світі.



Віадук Гленфіннан / UnSplash

Спорудження віадуку мало вирішальне значення для економіки регіону, що особливо потерпало після депортації шотландських верховинців на початку ХІХ сторіччя. У 90-х ця залізнична гілка втратила свою актуальність і її збиралися закрити, поки Гленфіннан не відвідав юний чарівник Гаррі Поттер на Гоґвортс Експресі.



Кадр із фільму "Гаррі Поттер" / harrypotter.fandom.com

Гленфіннан сьогодні

Відтоді фанати поттеріани із задоволенням обмилували колись забутий залізничний маршрут. І тепер, щоб проїхатися на точній копії Гоґвортс Експресу потрібно купувати квитки за кілька тижнів.

Однак, місцеві жителі дуже скептично ставляться до перетворення віадука в кінопам'ятку. Вони наполягають, що міст з'явився тут задовго до історії про Гаррі Поттера і буде не менш прекрасний, коли популярність книг і фільму піде на спад. Але особливо їх тішить той факт, що віадук Гленфіннан надрукований на 10-фунтовій банкноті банку Шотландії.



Осінні пейзажі навколо Гленфіннану / UnSplash

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Зараз лінія використовується пасажирськими поїздами, експлуатованих ScotRail на лінії Глазго Квін Стріт і Маллейг, як правило, дизель-поїзд. Влітку діє туристичний маршрут – Якобіт (паротяг), що є вельми популярним.