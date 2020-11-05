Увидеть сказку из фильма "Гарри Поттер" воочию мечтает каждый ребенок. И это реально в таинственной и прекрасной Шотландии. Виадук Гленфиннан – легендарная дорога в Хогвартс.

Travel24 расскажет вам об этом железнодорожном виадуке.

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Гленфиннан – железнодорожный виадук на линии Вест-Хайленд в Гленфиннан, Лохабер, Хайленд, Шотландия, на участке между Форт-Уильям и Маллейг. Он расположен в долине Гленфиннан между двух гор, у пресноводного озера Лох-Шил. Его площадь составляет 19,3 километра, а максимальная глубина – 128 метров. Озеро имеет ледниковое происхождение. Максимальная длина около 28 километров, по этому показателю Лох-Шил занимает четвертое место среди озер Шотландии.



Озеро Лох-Шил / lifeglobe.net

Из истории виадука

Это сооружение появилось в 1901 году и почти исчезло несколько десятилетий назад. Виадук с 21 бетонной арки, высотой 30 метров строился в течение 4 лет и стал своеобразным прорывом в шотландском инженерном деле и архитектуре. На время строительства он был самым большим бетонным безарматурным сооружением в мире.



Виадук Гленфиннан / UnSplash

Сооружение виадука имело решающее значение для экономики региона, что особенно страдал после депортации шотландских горцев в начале XIX века. В 90-х эта железнодорожная ветка потеряла свою актуальность и ее собирались закрыть, пока Гленфиннан не посетил юный волшебник Гарри Поттер на Хогвартс Экспрессе.



Кадр из фильма "Гарри Поттер" / harrypotter.fandom.com

Гленфиннан сегодня

С тех пор фанаты поттерианы с удовольствием облюбовали когда-то забытый железнодорожный маршрут. И теперь, чтобы проехаться на точной копии Хогвартс Экспресса, нужно покупать билеты за несколько недель.

Однако, местные жители очень скептически относятся к превращению виадука в кино памятку. Они настаивают, что мост появился здесь задолго до истории о Гарри Поттере и будет не менее прекрасен, когда популярность книг и фильма пойдет на спад. Но особенно их радует тот факт, что виадук Гленфиннан напечатанный на 10-фунтовой банкноте банка Шотландии.



Осенние пейзажи вокруг Гленфиннана / UnSplash

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Сейчас линия используется пассажирскими поездами, эксплуатируемых ScotRail на линии Глазго Квин Стрит и Маллейг, как правило, дизель-поезд. Летом действует туристический маршрут – якобитов (паровоз), что является весьма популярным.