Замки Европы видели немало исторических событий и королевских драм, и до сих пор завораживают своим видом. Эти сооружения своим величием и мощью мало кого оставляют равнодушными.

Travel24 предлагает подборку прекрасных замков Европы, которые поразят вас.

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Пена

Этот португальский дворец не слишком популярный, но заслуживает внимания. Расположен на высокой скале над городом Синтра, и является лучшей обзорной точкой региона. С его террас открываются прекрасные виды на Атлантический океан, столицу и город, лежащий у подножия. Сам замок был построен в середине XIX века. Его "изюминкой" является то, что он окрашен в яркие цвета.



Дворец Пена / tripmydream.ua

Мон-Сен-Мишель

Эта красивая крепость славится своей неприступностью во время прилива. А вот во время отлива ее посещают тысячи туристов, поскольку остров соединяется с сушей узким перешейком. Строительство храма началось еще в 708 году нашей эры, и началось оно, согласно легенде, по благословению самого архангела Михаила. Прогулка по улицам, фортификации и монастырю может занять целый день, но оно того стоит.



Замок Мон-Сен-Мишель / kolllak.livejournal.com

Арагонский

Это самый популярный среди туристов замок Италии, построенный на скалистом острове и соединен с восточной стороной острова Искья каменным мостом длиной 220 метров. Замок имеет двадцати пяти летнюю историю и кучу невероятных мест: старые церкви, склепы и монастыри, катакомбы с фресками, музеи-тюрьмы, пышные сады.



Арагонский замок / sam.dp.ua

Предъямский

Этот живописный, таинственный и неприступный замок, расположенный посреди 123-метровой скалистой горы уже более 800 лет. Его романтический внешний вид и расположение дополняются идиллической рекой Локва, которая исчезает под землей глубоко под замком. Здесь можно увидеть множество оригинальных предметов и почувствовать его неповторимую атмосферу.



Предъямский замок / moj-tur.com

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Нойшванштайн

Символ Баварии – находится примерно в 120 километрах от Мюнхена. Он был построен в XIX веке Людвигом II как памятник немецкому средневековому романтизму, и сегодня является самым посещаемым туристическим объектом Германии. Возле замка находится озеро Schwansee (Лебединое озеро), которое вдохновило Петра Чайковского на создание одноименного балета. Место действительно невероятно сказочное, поэтому неудивительно, что большой Уолт Дисней использовал очертания Нойшванштайна как фирменный знак своей кинокомпании. Замок-сказку ежегодно посещает более миллиона туристов.



Замок Нойшванштайн / ecotour.by

Виндзорский

Дивный замок с почти тысячелетней историей – любимая загородная резиденция королевы Великобритании. На протяжении более 900 лет замок являет собой незыблемый символ монархии, возвышается на холме в долине реки Темзы. Его именем назвалась ныне правящая в Англии королевская династия. В будние дни комплекс открыт для посетителей, желающих посмотреть на апартаменты Георга IV, картины Рембрандта и Рубенса и Кукольный домик королевы Марии.



Виндзорский замок / pilon.net.ua

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