Замки Європи бачили чимало історичних подій і королівських драм, і досі зачаровують своїм виглядом. Ці споруди своєю величчю та міццю мало кого залишають байдужими.

Travel24 пропонує добірку прекрасних замків Європи, які вразять вас.

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Піна

Цей португальський палац не є надто популярним, але заслуговує уваги. Розташований на високій скелі над містом Сінтра, і є кращою оглядовою точкою регіону. З його терас відкриваються прекрасні види на Атлантичний океан, столицю і містечко, що лежить біля підніжжя. Сам замок був споруджений у середині XIX століття. Його "родзинкою" є те, що він пофарбований в яскраві кольори.



Палац Піна / tripmydream.ua

Мон-Сен-Мішель

Ця красива фортеця славиться своєю неприступністю під час припливу. А ось під час відливу її відвідують тисячі туристів, оскільки острів з'єднується із сушею тонким перешийком. Будівництво храму почалося ще в 708 році нашої ери, і почалося воно, згідно з легендою, з благословення самого архангела Михайла. Прогулянка по вулицях, фортифікаціям і монастирю може зайняти цілий день, але воно того варте.



Замок Мон-Сен-Мішель / kolllak.livejournal.com

Арагонський

Це найпопулярніший серед туристів замок Італії, побудований на скелястому острові та з'єднаний зі східною стороною острова Іскья кам'яним мостом довжиною 220 метрів. Замок має двадцяти п'яти річну історію та купу неймовірних місць: старі церкви, склепи та монастирі, катакомби з фресками, музеї-тюрми, пишні сади.



Арагонський замок / sam.dp.ua

Пред'ямський

Цей мальовничий, таємничий і неприступний замок, розташований посеред 123-метрової скелястої скелі вже понад 800 років. Його романтичний зовнішній вигляд і розташування доповнюються ідилічною річкою Локва, яка зникає під землею глибоко під замком. Тут можна побачити безліч оригінальних предметів та відчути його неповторну атмосферу.



Пред'ямський замок / moj-tur.com

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Нойшванштайн

Символ Баварії – знаходиться приблизно за 120 кілометрів від Мюнхена. Він був побудований в XIX столітті Людвігом II як пам'ятник німецькому середньовічному романтизму, і сьогодні є самим відвідуваним туристичним об'єктом Німеччини. Біля замку знаходиться озеро Schwansee (Лебедине озеро), яке надихнуло Петра Чайковського на створення однойменного балету. Місце дійсно неймовірно казкове, тому не дивно, що великий Волт Дісней використовував обриси Нойшванштайна як фірмовий знак своєї кінокомпанії. Замок-казку щорічно відвідує понад мільйон туристів.



Замок Нойшванштайн / ecotour.by

Віндзорський

Чудовий замок з майже тисячолітньою історією – улюблена заміська резиденція королеви Великобританії. Протягом понад 900 років замок являє собою непорушний символ монархії, що височить на пагорбі в долині річки Темзи. Його іменем назвалася нині керівна в Англії королівська династія. В будні дні комплекс відкритий для відвідувачів, охочих поглянути на апартаменти Георга IV, картини Рембрандта і Рубенса і Ляльковий будиночок королеви Марії.



Віндзорський замок / pilon.net.ua

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