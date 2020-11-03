Мосты не только соединяют различные берега и позволяют людям удобно преодолевать водные преграды. Нередко – это шедевры архитектуры и образцы технического прогресса. Во многих странах они созданы настолько красивыми и оригинальными, что покорили тысячи сердец своей необычностью.

Travel24 предлагает подборку из 6 архитектурных жемчужин.

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Бесконечность, Великобритания

На возведение моста длиной 230 метров потребовалось около восемнадцати месяцев. Он имеет не только оригинальную форму, но и специальное светодиодную и галогенную подсветку. Арки моста оборудованы прожекторами белого цвета с эллиптической оптикой. В темное время суток с помощью их мост отражается на водной глади реки в виде знака "бесконечность". Именно он и стал причиной названия этого сооружения.



Мост Бесконечность / natiwa.ru

Карлов, Чехия

Построенный в 15 веке и связан со многими историческими событиями. В период барокко мост был украшен уникальной галереей скульптур, созданных лучшими мастерами того времени. В 20 веке скульптуры были перенесены в Пражский музей, но свою историческую и культурную ценность мост не потерял. Он стал одним из символов Праги, фигурирует во множестве фильмов и всегда полный туристов.



Карлов мост / weatlas.com

Нанпу, Китай

Это первый вантовый мост в Китае. Его въездная эстакада имеет спиралевидную форму, что только добавляет этой архитектурной жемчужине футуристичности. Жители утверждают, что благодаря конструкции мост похож на дракона, лежит через реку Хуангпу.



Мост Нанпу / goodfon.ru

Ракотцбрюке, Германия

Чертов мост находится в землях Саксонии. Он был построен в 1860 году и до сих пор поражает туристов своей точностью. Ведь с какой стороны ни посмотри на месте его своды образуют идеальную окружность. Существует несколько легенд о строительстве моста. Одна из них гласит, что, чтобы возвести такой красивый мост, архитектору пришлось заключить договор с дьяволом. Существует мнение, что этот мост является порталом в другие миры.



Мост Ракотцбрюке / animalworld.com.ua

Хеликс, Сингапур

Этот крытый пешеходный мост в центре Сингапура привлекает путешественников своим оригинальным видом – по форме он напоминает спираль молекулы ДНК. Эффект усиливается в темное время суток, когда мост подсвечивается неоновыми огнями. Для туристов на нем оборудованы четыре смотровые площадки, с которых открывается вид на футуристические сооружения, расположенные вокруг залива Марина Бэй.



Мост Хеликс / agentika.com

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Лунный, Тайвань

Главную достопримечательность тайбэйского городского парка построили только в 1979 году. Изогнутые пешеходные мостики характерные для садов Китая и Японии. Согласно данному стилю, мост строится в форме полумесяца. Два полукруга своды моста и их зеркальное отражение образуют целостный круг, символизирующий полнолуние и небосвод.



Лунный мост / worldi.ru

Тауэрский, Лондон

Самый известный в мире разводной мост XIX века, назвали его так из-за близости к мрачной крепости Тауэр. По замыслу архитекторов, галереи, расположенные на верхнем ярусе моста на высоте 44 метров, позволяли пешеходам переходить через Темзу независимо от того, разведенный мост или нет.



Тауэрский мост / walldeco.ua