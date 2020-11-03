Мости не тільки з'єднують різні береги й дозволяють людям зручно долати водні перешкоди. Нерідко – це шедеври архітектури та зразки технічного прогресу. У багатьох країнах вони створені настільки гарними й оригінальними, що підкорили тисячі сердець своєю незвичністю.

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Нескінченність, Великобританія

На зведення моста довжиною 230 метрів було потрібно близько вісімнадцяти місяців. Він має не тільки оригінальну форму, але і спеціальне світлодіодне і галогенне підсвічування. Арки мосту обладнані прожекторами білого кольору з еліптичною оптикою. У темний час доби за допомогою них міст відбивається на водній гладі річки у вигляді знака "нескінченність". Саме він і став причиною назви цієї споруди.



Міст Нескінченність / natiwa.ru

Карлів, Чехія

Побудований в 15 столітті та пов'язаний з багатьма історичними подіями. У період бароко міст був прикрашений унікальною галереєю скульптур, створених кращими майстрами того часу. У 20 столітті скульптури були перенесені в Празький музей, але свою історичну і культурну цінність міст не втратив. Він став одним із символів Праги, фігурує в безлічі фільмів і завжди повен туристів.



Карлів міст / weatlas.com

Нанпу, Китай

Це перший вантовий міст в Китаї. Його в'їзна естакада має спіралеподібну форму, що тільки додає цій архітектурній перлині футуристичності. Жителі стверджують, що завдяки конструкції міст схожий на дракона, що лежить через річку Хуангпу.



Міст Нанпу / goodfon.ru

Ракотцбрюке, Німеччина

Чортів міст знаходиться в землях Саксонії. Він був побудований в 1860 році й досі вражає туристів своєю точністю. Адже з якого боку не глянь на міст його склепіння утворюють ідеальну окружність. Існує кілька легенд про будівництво моста. Одна з них свідчить, що щоб звести такий красивий міст архітектору довелося укласти договір з дияволом. Існує думка, що цей міст є порталом в інші світи.



Міст Ракотцбрюке / animalworld.com.ua

Хелікс, Сінгапур

Цей критий пішохідний міст в центрі Сінгапуру приваблює мандрівників своїм оригінальним видом – за формою він нагадує спіраль молекули ДНК. Ефект посилюється в темний час доби, коли міст підсвічується неоновими вогнями. Для туристів на ньому обладнано чотири оглядових майданчики, з яких відкривається вид на футуристичні споруди, розташовані навколо затоки Маріна Бей.



Міст Хелікс / agentika.com

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Місячний, Тайвань

Головну пам'ятку тайбейського міського парку побудували тільки в 1979 році. Вигнуті пішохідні містки характерні для садів Китаю і Японії. Відповідно до даного стилю, міст будується в формі півмісяця. Два півкола склепіння моста і їх дзеркальне зображення утворюють цілісне коло, що символізує повний місяць і небосхил.



Місячний міст / worldi.ru

Тауерський, Лондон

Найвідоміший у світі розвідний міст XIX століття, назвали його так через близькість до похмурої фортеці Тауер. За задумом архітекторів, галереї, розташовані на верхньому ярусі моста на висоті 44 метрів, дозволяли пішоходам переходити через Темзу незалежно від того, розведений міст чи ні.



Тауерський міст / walldeco.ua